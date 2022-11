21 nov 2022 15:09

DIES IRAN - I GIOCATORI DELLA NAZIONALE DI TEHERAN NON CANTANO L'INNO. SUGLI SPALTI QUALCUNO PIANGE E IL PUBBLICO FISCHIA - PROTESTE CONTRO IL REGIME ANCHE FUORI DALLO STADIO - IERI ERA STATO IL CAPITANO HAJSAFI AD APPOGGIARE LA RIVOLTA NEL SUO PAESE: “NOI GIOCATORI STIAMO DALLA PARTE DI CHI HA PERSO LA VITA, DOBBIAMO ACCETTARE IL FATTO CHE LE CONDIZIONI ATTUALI IN IRAN NON SONO GIUSTE E IL NOSTRO POPOLO NON È CONTENTO” - IN CAMPO NON C'E' STORIA: ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO L'INGHILTERRA E' AVANTI 3-0