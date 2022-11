DIETRO LE ACCUSE DI TRADIMENTO DI MOURINHO A KARSDORP C’E’ UNO SCAZZO NELLO SPOGLIATOIO TRA I DUE. ALLA FINE DELLA GARA CON IL SASSUOLO DAVANTI AI RIMPROVERI DI MOU, IL TERZINO OLANDESE HA SCAPOCCIATO, I GIOCATORI E LO STAFF LI HANNO DIVISI, IL CONTATTO FISICO È STATO EVITATO PER UN PELO – L'AGENTE DI “SKARSDORP” VUOLE SPIEGAZIONI - L’EX DS GIALLOROSSO SABATINI: "MOURINHO NON CONOSCE ROMA, IL CALCIATORE NON POTRÀ PIÙ ANDARE A FARE LA SPESA"

La Gazzetta dello Sport fornisce altri dettagli sulla telenovela Mourinho-Karsdorp. Dopo il match con il Sassuolo, l’allenatore della Roma, in conferenza stampa, aveva mosso accuse di tradimento da parte di uno dei suoi giocatori. Ben presto i media hanno scoperto a chi si riferisse: Karsdorp. Tutto sarebbe nato da una lite nello spogliatoio, a fine partita. A Mourinho non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del difensore. La Gazzetta scrive:

“Tutto è nato a fine partita, quando – a differenza del consueto – l’allenatore è sceso subito nello spogliatoio per parlare del gol subito nei minuti finali, che ha portato la squadra a perdere due punti. I colloqui sono stati con Abraham, a cui ha chiesto come mai stavolta abbia dato tutto e in altre occasioni no, mentre a Karsdorp, appunto, ha rimproverato la distrazione fatale al momento del pari col Sassuolo. L’olandese, però, ha pensato di replicare, non accettando di fare da capro espiatorio della situazione e quindi la discussione è degenerata, senza alcun contatto fisico, ma con giocatori e membri dello staff tecnico che si sono interposti fra i due per evitare rischi.

I sussurri dello spogliatoio hanno raccontato come in realtà anche il modo in cui il terzino era entrato in campo (senza fretta, quando invece Mou chiedeva rapidità) non è piaciuto, così come il fatto che ultimamente dolorini e febbriciattole abbiano intaccato lo stacanovismo dell’olandese, che pure era tornato a giocare dopo appena 28 giorni dalla operazione al ginocchio”.

Ieri sull’accaduto è intervenuto anche il manager del giocatore, Johan Henkes, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nos.

«Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho e voglio una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto. Non si tratta così un giocatore che è nel club da cinque anni».

SABATINI SUL CASO KARSDORP

Claudio Cucciatti per repubblica.it

"È successa una cosa gravissima, Mourinho si è comportato così perché evidentemente ancora non conosce bene Roma. Il calciatore ora non potrà più uscire di casa neanche per andare a fare la spesa". Walter Sabatini, ds dei giallorossi dal 2011 al 2016, ha parlato a SkySport24 del caso Karsdorp, il giocatore accusato dal tecnico Josè Mourinho di aver avuto un comportamento poco professionale nella partita di Reggio-Emilia, pareggiata 1-1 contro il Sassuolo. Lo Special One lo ha inoltre invitato a trovarsi una nuova squadra durante il mercato invernale.

Sabatini: "Sul gol di Pinamonti sbaglia anche Smalling"

Per Sabatini il danno fatto è "irreparabile. Mourinho inoltre usa termini forti come 'tradimento' perché forse non padroneggia bene la nostra lingua. Al di là di questo, però, ora dovrà sedersi con la società e spiegare bene quanto accaduto perché è chiaro che il calciatore a gennaio se ne dovrà andare". Secondo l'ex ds della Salernitana, la colpa sul gol di Pinamonti non è neanche tutta dell'olandese. "Se vogliamo essere onesti e analizzare tecnicamente l'azione, è vero che Karsdorp si fa infilare sull'esterno da Laurienté, ma è altrettanto vero che Smalling, il miglior difensore della Roma, si fa anticipare nell'area piccola da Pinamonti".

Sabatini: "Tra Mou e Karsdorp meglio un confronto a porte chiuse"

Cosa succederà adesso a Trigoria? Secondo Sabatini c'è il rischio che scoppino nuovi problemi anche nello spogliatoio giallorosso perché "i giocatori di una rosa compongono una sorta di corporazione, che si chiude a riccio quando uno dei membri viene attaccato dall'esterno. È vero che i calciatori della Roma sono molto legati al loro allenatore, ma tutto questo si poteva evitare con un confronto tra i due a porte chiuse".

L'agente di Karsdorp: "Vogliamo spiegazioni"

Sulla vicenda non si è fatto attendere il commento di Johan Henkse, procuratore di Karsdorp: "Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho, voglio una spiegazione" ha detto alla testata olandese Nos. "Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome.

Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto".

