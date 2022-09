7 set 2022 13:16

DIETRO L’ESONERO DI TUCHEL C’E’ ANCHE IL “NO” SECCO A RONALDO – I NUOVI PROPRIETARI DEL CHELSEA, SECONDO IL "TELEGRAPH", SONO RIMASTI INFASTIDITI DAL DISTACCO DEL TECNICO “TROPPO LAMENTOSO. NON VOLEVA NEMMENO SPIEGARE PERCHÉ NON VOLEVA CR7” – I RAPPORTI LOGORI CON LO SPOGLIATOIO- I TIFOSI DEI "BLUES" SE LA PRENDONO CON KOULIBALY: "SOSTITUIRE RUEDIGER CON LUI E’ COME PASSARE DA UNA FERRARI A UNA FIAT"