Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per la Repubblica

kylian mbappe

Un kolossal d’altri tempi, […] forse è la seconda stagione della serie Galacticos, magari la terza. Dopo il Real del Ronaldo brasiliano (e di Zidane, di Figo, di Beckham), stagione 1, e quello del Ronaldo portoghese, stagione 2, la terza serie del Real interplanetario propone finalmente Kylian Mbappé al centro della scena.

A Madrid lo attendevano da almeno quattro anni, il padrone Florentino e gli emiri lo hanno tirato a lungo per la maglietta, alla fine la parola “sogno”, vinavil retorico che mai tradirà, ha incollato il francese al Bernabeu. […]

carlo ancelotti

Lo stadio madridista convoca comunque 75 mila persone (per la presentazione di CR7 erano state 80 mila…) […] neppure un biglietto disponibile e soltanto per esserci, per vivere il debutto di questo cuore così bianco che bacia lo stemma amato dal dittatore Franco, e che parla subito spagnolo per raccontare, va da sé, el sueño. «Mi sono addormentato per tanti anni, da bambino, sognando un giorno di vestire questa maglia e adesso è tutto vero. Ai più piccoli voglio dire che a volte i sogni si avverano».

kylian mbappe florentino perez

UN KOLOSSAL PER DIMENTICARE L’EUROPEO SBIADITO

Scene, costumi, trucco e parrucco per un asso del football forse un po’ intristito dall’Europeo lasciato presto, con il naso rotto e con una sola rete segnata, su rigore. […] Doveva essere la sua stagione, a Parigi non è accaduto e in Germania nemmeno. Nel frattempo, Mbappé ha avuto modo di schierarsi con coraggio in quell’appello al voto contro il rischio della deriva di destra.

Dunque, Kylian ha vinto le elezioni ma ha perso la partita, molto bersagliato da Le Pen e soci: pensasse a giocare, quel milionario privilegiato. Lui ora ci penserà, ma altrove. Se ne parla da così tanto tempo, che quello di Mbappé al Real sembra quasi un ritorno a casa.

kylian mbappe 8

UN MERAVIGLIOSO ‘PROBLEMA’ PER ANCELOTTI

[…] Esaurite le molte parole e le moltissime luci, ora Florentino Perez dovrà gestire la sua scuderia di fenomeni e Ancelotti metterli in campo. Meraviglioso normalizzatore, Carletto sarà ben felice di risolvere questo problema: Mbappé che scambia la palla con Vinicius, mentre Bellingham si propone al centro. Forse hanno già creato la Super Lega con una squadra sola, l’immaginifico Real campione d’Europa anche senza Kylian, e figurarsi prossimamente. Come li fermeranno? Si ferma il vento?

