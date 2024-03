DILETTA LEOTTA FA INCAZZARE GLI INGLESI - I TABLOID BRITANNICI RICICCIANO UN'INTERVISTA DELL'ANNO SCORSO IN CUI LA REGGIMICROFONO DI DAZN PARLAVA DI NEWCASTLE COME UNA CITTA' "SCOMODISSIMA". OLTREMANICA ACCUSANO LA TETTONICA CONDUTTRICE DI VOLER ALLONTANARE IL COMPAGNO, LORIS KARIUS DAL NEWCASTLE, CON TITOLONI COME: "LA FIDANZATA DEL GIOCATORE ORDINA IL TRASFERIMENTO A QUALSIASI SQUADRA IN ITALIA" - IN REALTÀ, LEOTTA NON HA MAI PARLATO MALE DELLA CITTÀ INGLESE, MA HA SOLO...

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

karius diletta leotta

Il sogno di Diletta Leotta è quello di vedere il compagno Loris Karius, attualmente in Premier al Newcastle, in serie A. […] Però, questo desiderio più volte manifestato da Diletta Leotta è diventato un caso in Inghilterra.

I media d’Oltremanica hanno ripreso una frase di un’intervista rilasciata, lo scorso anno dalla conduttrice, proprio al «Corriere della Sera». In quell’occasione aveva dipinto Newcastle, città nella quale Karius gioca […] come «scomodissima» da raggiungere. Il motivo è che è «senza voli diretti per Milano, o via Parigi o via Amsterdam». Tra l’altro definiscono l’intervista addirittura «choc» esagerando (e anche tanto) con le parole. Si legge: […] «Newcastle bollata come scomoda, la fidanzata del giocatore ordina il trasferimento a qualsiasi squadra in Italia». Insomma, la stampa britannica ha costruito un caso che non esiste.

DILETTA LEOTTA

Anche perché Diletta Leotta non ha mai parlato male di Newcastle, ma ha espresso soltanto il desiderio di riavvicinare la famiglia, il padre di sua figlia. Concetto ribadito anche nell’ultima intervista rilasciata a «Tuttosport»: «[…] Io spero che lui faccia la scelta migliore per la sua carriera. In quale squadra mi piacerebbe vederlo in Italia? Io vivo a Milano e quindi diciamo che vicino a Milano a livello di comodità sarebbe l’ideale per noi. Il Monza? Monza o qualsiasi altra squadra in Italia. Io sarei contenta se potesse venire a giocare in serie A e stare vicino alla famiglia».

diletta leotta loris karius diletta leotta 4 DILETTA LEOTTA LORIS KARIUS diletta leotta karius diletta leotta karius diletta leotta DILETTA LEOTTA diletta leotta in vacanza diletta leotta in vacanza con la figlia diletta leotta in vacanza 1 diletta leotta 1 diletta leotta karius diletta leotta con anello di fidanzamento loris karius diletta leotta diletta leotta diletta leotta u power 4 karius diletta leotta