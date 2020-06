DILETTA "ATTAPIRATA": "È STATO ORRIBILE, PER FORTUNA MI HANNO LASCIATO I TAPIRI" – DOPO IL FURTO IN CASA, DILETTA LA PRENDE A RIDERE CON VALERIO STAFFELLI DI 'STRISCIA' – I LADRI LE HANNO PORTATO VIA OROLOGI, ANELLI, OGGETTI, GIOIELLI, PROFUMI E CONTANTI PER UN VALORE DI CIRCA 150 MILA EURO - LE NOZZE CON ‘KING’ TORETTO NEL PROSSIMO LUGLIO: "MACCHÉ, MA QUANDO MAI? ORA RICOMINCIA IL CAMPIONATO E IO PENSO A LAVORARE…" - VIDEO

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/quinto-tapiro-d-oro-per-diletta-leotta_67808.shtml

Da corrieredellosport.it

diletta leotta a striscia

"È stata una cosa orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Ma per fortuna mi hanno lasciato i Tapiri". Raggiunta dall'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, che le ha consegnato il quinto personale Tapiro d'Oro, non perde il sorriso Diletta Leotta, dopo il furto subito nel proprio appartamento a Corso Como a Milano, per un valore complessivo, tra orologi, anelli, oggetti, gioielli e contanti, di circa 150 mila euro. Poi, sulle voci che la vorrebbero in procinto di convolare a nozze con Daniele Toretto nel prossimo luglio, replica: "Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare…". La puntata andrà in onda stasera (lunedì 8 giugno) alle 20.35 su Canale 5.

DILETTA LEOTTA A CENA FUORI diletta leotta a striscia diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 3 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 5 daniele scardina 4 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 6 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 12 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 8 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 10 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 4 diletta leotta 1 diletta leotta daniele scardina 2 diletta leotta in quarantena diletta leotta diletta leotta 4 diletta leotta 5 diletta leotta 6 diletta leotta 3 diletta leotta 1 diletta leotta e daniele scardina 5 daniele scardina 7 diletta leotta