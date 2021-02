DILETTALO! MCKENNIE MEJO DI FANTOZZI! IL CENTROCAMPISTA JUVENTINO, IMBAMBOLATO DAVANTI AL LATO B DELLA LEOTTA, VIENE PERCULATO SUL WEB: “AVRA’ PRESO IL NUMERO DI TARGA?”, "CHE VISIONE DI GIOCO CHE HA L'AMERICANO", "TROVATEVI UNO CHE VI GUARDA COME FA MCKENNIE CON LA LEOTTA" – ANCHE CROSETTI (REPUBBLICA) SI FA PRENDERE LA MANO: “DIREI CHE LA LEOTTA RIEMPIE I PANTALONI MEGLIO DI BALZARETTI”

Direi che la Leotta riempie i pantaloni meglio di Balzaretti — maurizio crosetti (@m_crosetti) February 27, 2021

Da corrieredellosport.it

Non immaginava sicuramente Weston McKennie che la panchina di Verona avesse questa visuale...Il centrocampista texano, che ieri in Verona-Juventus si è accomodato inizialmente in panchina, si è trovato di fronte come di consueto le telecamere della tv che immortalavano il prepartita: il match, offerto da Dazn, aveva in campo Diletta Leotta e il calciatore statunitense è stato colto in un'immagine virale mentre, imbambolato e con la bocca semi aperta, fissa il lato B della bellissima conduttrice che presentava la partita vicino alla panchina della Juve.

L'immagine ovviamente ha fatto il giro del web e ha anche scatenato le ironie dei tifosi bianconeri, che vista la delusione dell'1-1 e dello scudetto che si allontana ha definito il panorama ammirato dal giocatore come la migliore cosa vista in campo...

Mc Kennie, fan di Harry Potter e della Leotta

Il giovane centrocampista americano della Juve è un grandissimo fan della saga Harry Potter ed è per questo motivo che dopo i suoi gol festeggia facendo finta di avere in mano una bacchetta (quest'anno ha già realizzato 5 reti); questa sua passione era nota un po’ a tutti, soprattutto ai tifosi della Juventus che lo seguono tutte le settimane; nella partita con il Verona Mc Kennie ha fatto conoscere un'altra sua passione: quella per Diletta Leotta.

La bellissima conduttrice di Dazn che ha catturato con le sue curve le attenzioni del centrocampista texano. Chissà cosa penserà il suo nuovo fidanzato Can Yaman (leggi: Diletta Leotta e Can Yaman tra baci, effusioni e passione a Roma) dello "sguardo imbambolato" di Mc Kennie per la sua dolce metà!

