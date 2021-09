17 set 2021 16:13

DINASTIA MALDINI: MA DANIEL HA LA STOFFA DI PAPÀ PAOLO E NONNO CESARE? - IL MILAN DOPO LA SCONFITTA COL LIVERPOOL CELEBRA L'ESORDIO IN CHAMPIONS A 19 ANNI DEL FIGLIO DEL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA ROSSONERA: È IL PIÙ GIOVANE DELLA FAMIGLIA A DEBUTTARE IN EUROPA - QUALCHE TIFOSO STORCE IL NASO: IL RAGAZZO, 8 PRESENZE IN A IN TRE ANNI, È PRONTO PER QUESTI PALCOSCENICI, IN PARTITE IN CUI LA SQUADRA DEVE RECUPERARE?