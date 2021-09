20 set 2021 09:56

DINO ZOFF MEJO DI TONY MANERO – COME DAGO-RIVELATO, ANCHE SUPERDINO SI SCATENAVA IN PISTA. “SONO DAVVERO IO NELLA FOTO SCATTATA IN DISCOTECA. FESTEGGIAVAMO UNO SCUDETTO E NON MI TIRAVO CERTO INDIETRO. MA SI ANDAVA A BALLARE SOLO DOPO UNA VITTORIA DEL CAMPIONATO”. POI AMMETTE DI AVER DANZATO DI GIOIA ANCHE DOPO AVER BATTUTO PIETRANGELI A GOLF ALL'ULTIMO COLPO – IL BACIO A BEARZOT, LE SCUSE DI PERTINI PER LA PARTITA PERSA A CARTE, GUCCINI E LE POESIE IN FRIULANO DI PASOLINI...