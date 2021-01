27 gen 2021 13:21

E DIO CREO’ BRIGITTE BARDÒ BARDÒ (MA NON SAPEVA CHE SAREBBE ANDATA FUORI DI TESTA) - "IL COVID È UNA COSA BUONA, SULLA TERRA SIAMO TROPPI. COME MI PROTEGGO? NON NE HO BISOGNO, NON VEDO NESSUNO. NON SARANNO LE CAPRE A CONTAGIARMI. I MIGRANTI? IO SONO PER UN GOVERNO AUTORITARIO, CAPACE DI METTERE ORDINE NEL CASINO IN CUI VIVIAMO. LE CONDANNE SUBITE PER INCITAMENTO ALL’ODIO RAZZIALE? ME NE FREGO, MI CONDANNINO DI NUOVO. MI COSTERÀ? NON MI INTERESSA. SE NON AVRÒ I SOLDI PER PAGARE I DANNI, ANDRÒ IN PRIGIONE. SAREBBE DIVERTENTE”