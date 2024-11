DIO VEDE E PROVEDEL - IL PORTIERE DELLA LAZIO, IVAN PROVEDEL, HA DENUNCIATO L'EX COMPAGNA, GIUDITTA CAPECCHI, PERCHÉ GLI IMPEDIREBBE DI VEDERE IL FIGLIO DI TRE ANNI - IL CALCIATORE SOSTIENE CHE LA DONNA NON AVREBBE RISPETTATO GLI ACCORDI PREVISTI PER LA GESTIONE DEL TEMPO DA DEDICARE AL BAMBINO, MA NON È ANCORA CHIARO SE ESISTA UN ACCORDO FORMALE TRA I DUE - LA REPLICA DEI LEGALI DELLA CAPECCHI: "LA SIGNORA NON HA MAI OSTACOLATO LA FREQUENTAZIONE E VISITA DA PARTE DEL PADRE E ANZI NE HA SEMPRE FAVORITO GLI INCONTRI…"

https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/11/20/news/ivan_provedel_lazio_denuncia_figlio_giuditta_capecchi-423659397/

Estratto dell'articolo di Giuseppe Scarpa per la Repubblica

ivan provedel

Una storia d’amore terminata in tribunale. È questa la vicenda che coinvolge Ivan Provedel, portiere della Lazio e della nazionale italiana, e l’ex compagna Giuditta Capecchi. […] Il calciatore ha recentemente depositato una denuncia, nella quale accusa la ex compagna di non rispettare gli accordi previsti per la gestione del tempo da dedicare al figlio. La denuncia descrive una situazione che renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la possibilità per Provedel di mantenere una presenza costante nella vita del bambino. […]

ivan provedel giuditta capecchi

La documentazione presentata da Provedel (l’avvocato è Giovanni Maria Giaquinto) sarebbe corposa e dettagliata, con una ricostruzione dei presunti comportamenti ostativi attribuiti alla Capecchi. Non sono tuttavia ancora emersi dettagli specifici sulle accuse contenute negli atti depositati. Al momento, la controparte non è stata sentita dai pm, e non risulta che siano state presentate controdeduzioni o memorie difensive da parte della donna.

[…] Non è ancora chiaro se Provedel e la Capecchi avessero stabilito un accordo formale sulla gestione del tempo da trascorrere con il figlio o se la disputa riguardi l’interpretazione o l’applicazione di precedenti accordi.

giuditta capecchi 6

[…] Giuditta Capecchi, rimasta finora in silenzio sulla questione, potrebbe decidere in futuro di offrire la propria versione dei fatti, ma al momento resta assente un suo intervento. La vicenda si svolge ora sul piano giudiziario, con la procura impegnata a valutare se vi siano elementi sufficienti per procedere verso un processo. La complessità del caso riguarda, oltre alle accuse specifiche, anche il contesto familiare e i potenziali effetti del conflitto sulla quotidianità del bambino. Gli inquirenti avranno il compito di chiarire i fatti e individuare eventuali responsabilità.

giuditta capecchi 5

[…] LA REPLICA

Per Giuditta Capecchi replica l’avvocato Lorenzo Pellegrini: “In data odierna, si è appresa la notizia, riportata su La Repubblica e poi su altri quotidiani di tiratura anche nazionale, che Ivan Provedel – portiere della Lazio – avrebbe denunciato la ex compagna Giuditta Capecchi perché “Mi impedisce di vedere mio figlio”. L'affermazione non solo è falsa, ma anche calunnatoria. La signora Capecchi non ha mai ostacolato la frequentazione e visita da parte del padre ed anzi ne ha sempre favorito gli incontri. Di contro, la signora Capecchi ha più volte richiamato ai propri doveri genitoriali il padre.La signora Capecchi, mio tramite, comunica infine di tutelare le proprie ragioni e diritti, nonché quelli del proprio figlio, in tutte le sedi giudiziarie”.

giuditta capecchi 3 ivan provedel 8 ivan provedel 9 giuditta capecchi 1 giuditta capecchi 2 giuditta capecchi 4