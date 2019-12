4 dic 2019 17:14

DIRE “SEI UNO JUVENTINO” È UN’OFFESA - MULTA DI 120 EURO AL CASTIGLIONE DEL LAGO. L'EPISODIO È AVVENUTO DURANTE UNA PARTITA DI CALCIO DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE IN UMBRIA - NEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO È SCRITTO CHE "PER BUONA PARTE DELLA PARTITA" I TIFOSI DELLA SOCIETÀ "OFFENDEVANO REITERATAMENTE L'ARBITRO CON FRASI COME…"