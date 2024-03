27 mar 2024 19:13

ALLA DISASTRATA SERIE A CI MANCA SOLO QUEL PASTICCIONE DI KARIUS! DILETTA STA SPINGENDO IL SUO COMPAGNO CHE FA IL PORTIERE A LASCIARE NEWCASTLE, "MOLTO SCOMODA", DOVE "NON CI SONO VOLI DIRETTI PER MILANO, PARIGI O AMSTERDAM" - LA LEOTTA VORREBBE CHE IL SUO LORIS VENGA A GIOCARE IN ITALIA E GLI FA DA PROCURATRICE – “MILANO SAREBBE L’IDEALE PER NOI. MA VA BENE MONZA, COME QUALSIASI ALTRA SQUADRA” - I DUE HANNO UNA FIGLIA DI APPENA SETTE MESI...