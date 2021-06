1 giu 2021 13:22

DITE A CONTE CHE PUO’ RESTARE AL MARE: AL REAL TORNA ANCELOTTI (UN INDIZIO PER IL POSSIBILE RITORNO ANCHE DI CR7?) – L’ACCORDO E’ VICINO. “TRANQUILLOTTI” AVEVA GIÀ GUIDATO GLI SPAGNOLI DAL 2013 AL 2015 CONQUISTANDO ANCHE LA DECIMA CHAMPIONS: LA SUA FORZA TRANQUILLA E’ QUEL CHE SERVE PER RAFFREDDARE IL CLIMA ARROVENTATO DELLA “CASA BLANCA" (ALLEGRI E CONTE GODONO DI BUONA STAMPA IN ITALIA MA ALL'ESTERO...)