IL DITO MEDIO DE DIOS (A SORRENTINO) - MARADONA MINACCIA DI FARE CAUSA AL REGISTA E A NETFLIX PER IL FILM ISPIRATO A LUI

Diego Armando Maradona sta valutando un’azione legale contro il regista Paolo Sorrentino e Netflix per il prossimo film del regista per il canale in streaming «È stata la Mano di Dio». Secondo l’avvocato del calciatore, Matias Morla, Sorrentino e Netflix avrebbero usato l’immagine del calciatore senza che l’interessato avesse mai dato il permesso di farlo.

Morla si è rivolto a Twitter per minacciare una causa per uso senza permesso di un marchio registrato. Il titolo del film prodotto da The Apartment è un riferimento alla frase che l’ex campione argentino usò per descrivere il suo primo gol contro l’Inghilterra nella Coppa del Mondo del 1986, di mano contro Peter Shilton - che ha sempre detto che non lo perdonerà mai - (il secondo fu uno slalom da leggenda, definito il gol del secolo).

Annunciando il film la scorsa settimana Netflix aveva categoricamente negato che sarà un film di sport e men che meno un film su Maradona. «È, per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso», aveva spiegato Sorrentino che torna alla Napoli della sua giovinezza negli anni Ottanta, vent’anni dopo il suo primo film «L’uomo in più».

Il calciatore argentino era la star della squadra partenopea negli anni Ottanta e resta tuttora una icona per la città. Lo stesso Sorrentino è un accanito tifoso del Napoli e Maradona compare, anche se con dei sosia, nel suo «La giovinezza», di cui è una metafora, ed era stato incluso nella lista dei ringraziamenti per la conquista dell’Oscar con «La Grande Bellezza». Per la citazione nel film, Dieguito aveva risposto via social in napoletano: «Grazie assaje Maestro!».

L’entourage di Maradona è d’altra parte, particolarmente litigioso: in passato ha fatto causa a Dolce e Gabbana, il video-game Pro Evolution Soccer e a un certo punto minacciato di azione legale le stesse figlie del campione.

