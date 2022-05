DJOKO IS BACK! AGLI INTERNAZIONALI, DAVANTI ALL’AMBASCIATORE UCRAINO IN ITALIA MELNYK E AL LAZIALE MILINKOVIC SAVIC, NOLE DJOKOVIC BATTE ALIASSIME, VOLA IN SEMIFINALE CENTRANDO LA VITTORIA NUMERO 999 E RESTA NUMERO 1 AL MONDO – “MI SENTO BENE E A ROMA STORICAMENTE HO SEMPRE GIOCATO OTTIME PARTITE SOTTO LE LUCI ARTIFICIALI. IN SEMIFINALE, CON RUUD NON SARÀ FACILE, È UNO SPECIALISTA DELLA TERRA ROSSA" – VIDEO

Il serbo commenta la partita vinta contro Auger-Aliassime: "Con Ruud non sarà facile, è uno specialista della terra rossa, ma mi sento bene e a Roma storicamente ho sempre giocato ottime partite sotto le luci artificiali". L'analisi dei suoi quarti di finale allo Sky Tech con Paolo Lorenzi. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Novak Djokovic approda in semifinale agli Internazionali d'Italia battendo in due set 7-5, 7-6 Felix Auger Aliassime. Sul campo centrale by night è andata in scena la migliore partita vista dall'inizio del torneo con colpi che hanno mandato in estasi il pubblico e con il canadese in rimonta fino al sei pari da 5/2 e match point per Djokovic al secondo set. Nel tie break Nole ha poi dato il meglio di se' vincendo 7 a 1.

Con questa vittoria il serbo resta matematicamente per la 370esima settimana numero 1 del ranking (e da numero uno giocherà il Roland Garros) e approda alla sua tredicesima semifinale a Roma. Domani alle 19 e 30 affronterà il norvegese Casper Ruud.

