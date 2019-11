DJOKO, PARTITA, INCONTRO - BERRETTINI INIZIA MALE LE ATP FINALS, DJOKOVIC LO SPAZZA VIA IN DUE SET E GLI LASCIA SOLO TRE GIOCHI - IL TENNISTA AZZURRO: "IO NERVOSO? E CHI NON LO SAREBBE STATO? HO IMPARATO TANTO DALLE SCONFITTE CON NADAL E FEDERER, IMPARERÒ ANCHE DA QUESTA"

Riccardo Crivelli per gazzetta.it

Quali sono state le difficoltà maggiori di affrontare Nole?

"Ha risposto in maniera incredibile, non avevo mai provato sulla mia pelle una cosa simile. Forse vi chiederete cosa ci facessi io in campo, ma la realtà è che lui ha giocato benissimo e si è mosso altrettanto bene. Era difficile fare un punto, io non credo di aver giocato male ma lui è stato migliore di me in tutto. Ho imparato tanto dalle sconfitte con Nadal e Federer, imparerò anche da questa".

Eri nervoso per il debutto alle Finals?

"Chi non lo sarebbe stato? Ma ero nervoso nel modo giusto, credo. Se entri in campo e non provi niente, vuol dire che qualcosa non funziona. Bisogna accettare la sconfitta e guardare avanti"

Com'è stata la prima esperienza alla O2? "L'arena è meravigliosa, l'anno scorso ci venni per l'Atp University, un contesto un po' diverso... L'ambiente è molto bello, mi piace che il pubblico resti nell'oscurità e il campo invece sia molto illuminato, c'era una bellissima atmosfera e ho sentito molti italiani. Sono orgoglioso di essere qui e sarà comunque una meravigliosa esperienza"

