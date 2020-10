IL DJOKO E’ BELLO QUANDO DURA TANTO - INCREDIBILE AL ROLAND GARROS: DJOKOVIC COLPISCE UN ALTRO GIUDICE DI LINEA - DOPO LA SQUALIFICA AGLI US OPEN, IL SERBO CI RICASCA: ECCO COME E’ FINITA – VIDEO

Quello tra Novak Djokovic e i giudici di linea è un rapporto particolare. Il numero uno al mondo, solo qualche settimana fa, è stato squalificato dagli US Open per aver colpito con la palla un giudice di linea. Una reazione veemente che ha messo ko la donna colpendola al collo e che lo ha costretto ad abbandonare il torneo per squalifica, come previsto dal regolamento.

Il serbo ha vissuto momenti di terrore anche al Roland Garros. Durante il match contro Khachanov, Djokovic, nel tentativo di salvare una palla, l'ha solamente sfiorata colpendo il giudice di linea. In questo caso si è trattato di un gesto involontario che non ha portato a nessuna conseguenza sia per l'arbitro che per il serbo.

