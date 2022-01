DJOKOVIC RISCHIA IL CARCERE E 3 ANNI DI SQUALIFICA SPORTIVA (E QUINDI SI GIOCHEREBBE ANCHE LA CARRIERA) - SI ALLUNGANO I TEMPI PER LA DECISIONE SUL VISTO DEL NUMERO 1 DEL MONDO. LA STAMPA AUSTRALIANA RIVELA CHE "NOVAX DJOKOVID" RISCHIA FINO A 5 ANNI DI RECLUSIONE. NON SOLO: LA ATP HA SPECIFICATO CHE "QUALORA UN GIOCATORE VENISSE SCOPERTO A FALSIFICARE IL RISULTATO DI UN TAMPONE, È PREVISTA UNA SQUALIFICA DI 3 ANNI"…

Da gazzetta.it

Rischia fino a 5 anni di reclusione, Novak Djokovic, se dovesse risultare che ha fornito false dichiarazioni per entrare sul territorio australiano. Lo riferisce la stampa australiana dopo che le autorità sull'immigrazione hanno deciso di prendersi più tempo per studiare il caso.

Negli uffici del ministro Hawke si stanno infatti esaminando gli errori e le discrepanze relativi al test per il Covid-19 di Novak Djokovic e alla sua dichiarazione di viaggio presentata all'ingresso in Australia, dopo che in un lungo post su Instagram la star del tennis si è anche scusata per avere rilasciato un'intervista a L'Equipe mentre sapeva di essere positivo al coronavirus: "Possiamo rivelare che l'indagine del dipartimento degli Affari interni sulla star del tennis è stata ampliata per includere la sua violazione delle regole sull'isolamento in Serbia, le dichiarazioni errate sul formulario di ingresso in Australia relativo ai viaggi e le incongruenze sulla data del suo test per il Covid-19", si legge su The Age.

DISCREPANZE

L'incongruenza al vaglio degli inquirenti è tra il post su Instagram pubblicato da Nole in cui afferma di avere ricevuto il risultato positivo di un test molecolare per il coronavirus il 17 dicembre, dopo avere effettuato il test il giorno prima, e la deposizione scritta giurata in tribunale dove il tennista avrebbe parlato di "test e diagnosi" il 16 dicembre. La pena massima per avere fornito questa dichiarazione falsa, in base al Crimes Act, è di cinque anni di carcere.

CARRIERA A RISCHIO

Discorso penale a parte, difficile pensare che possa finire cinque anni in carcere, per Novak Djokovic il rischio più grosso è forse quello sportivo. La Atp infatti, prima ancora che il caso Nole esplodesse, aveva tenuto a specificare che "qualora un giocatore venisse scoperto a falsificare il risultato di un tampone, è prevista una squalifica di tre anni". Una mannaia che cadrebbe sulla carriera del numero 1 al mondo lanciato a diventare il tennista più titolato di sempre. Oggi Nole ha 34 anni, riprendere a 37 sarebbe piuttosto complicato. Anche per un fenomeno come lui.

