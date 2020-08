13 ago 2020 11:40

DOMENECH, MA QUANTO TI BRUCIA? - L’EX CT DELLA FRANCIA, CHE PERDE IN FINALE CON L’ITALIA IL MONDIALE 2006, SFOTTE GASPERINI DOPO LA SCONFITTA DELL’ATALANTA: “BRAVO AL PSG PER QUESTA BELLA EMOZIONE E GRAZIE A GASPERINI PER I SUOI CAMBI A FINE PARTITA - LA LEGGENDA CHE I TECNICI ITALIANI SIANO GRANDI DAL PUNTO DI VISTA TATTICO STAVOLTA RESTA UNA LEGGENDA. TUCHEL HA FATTO MEGLIO"