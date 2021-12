DOMENICO CERRUTI SMENTISCE IL SUO INTERESSE AD ACQUISTARE LA SALERNITANA CON UN COMUNICATO STAMPA: “LE NOTIZIE NON TROVANO FONDAMENTO E, DA PARTE MIA, NON VERRÀ FORMALIZZATA NESSUNA PROPOSTA” - “AVENDO A CUORE LE SORTI DELLA SALERNITANA E DELLA CITTÀ, HO SENSIBILIZZATO L’AMBIENTE E POSSIBILI AZIONISTI AFFINCHÈ FOSSE VIVA L’ATTENZIONE NEI CONFRONTI DI QUESTA REALTÀ..."

“Intendo smentire nuovamente le notizie circolate in questi giorni riguardanti un possibile interessamento verso l’acquisto della Salernitana Calcio. Voglio precisare che le notizie non trovano fondamento e, da parte mia, non verrà formalizzata nessuna proposta per l’acquisizione delle partecipazioni societarie della Salernitana.

Negli ultimi mesi, nonostante la carica che ricopro in E-Way Finance S.p.a. e le attività che seguo mi tengano impegnato quotidianamente tra Roma e Milano, avendo a cuore le sorti della Salernitana e della città, ho sensibilizzato l’ambiente e possibili azionisti affinchè fosse viva l’attenzione nei confronti di questa realtà. Come già accennato nella giornata di ieri, la mia presenza in Figc aveva l’unico obiettivo di porgere i saluti al caro amico nonché presidente federale Gabriele Gravina.

L’augurio e la speranza è che venga presentata un’offerta entro il 31 dicembre e che la Salernitana possa continuare il glorioso percorso realizzato sino ad oggi”.

Questo il comunicato stampa emesso dall’ex patron dell’Agropoli Domenico Cerruti, cui nome in verità non faceva fare i salti di gioia al popolo granata. Considerando, però, che al Corriere dello Sport ha dichiarato anche altro vien da pensare si sia comunque attivato sotto traccia per provare a coinvolgere altri imprenditori e tentare il miracolo Salernitana quando mancano 9 giorni all’esclusione dal campionato.

