DOMINIO GIALLOROSSO NEL DERBY: ROMA-LAZIO 3-0! ABRAHAM DA SBALLO: DOPPIETTA PIÙ RAPIDA NELLA STORIA DEL DERBY DELLA CAPITALE E 15 GOL IN CAMPIONATO IN 29 PARTITE (DA INIZIO 2022 SOLO LEWANDOWSKI HA SEGNATO PIU' DI LUI NEI 5 MAGGIORI CAMPIONATI EUROPEI). IL TRIS CON UNA PUNIZIONE CAPOLAVORO DI PELLEGRINI – MOURINHO SORPASSA SARRI IN CLASSIFICA E ENTRA IN CLIMA PLAYOFF: "FORZA PORTOGALLO, ANDIAMO AI MONDIALI" - IN TRIBUNA TOTTI SEDUTO ACCANTO A VENDITTI (MA C'ERA ANCHE NOEMI A 60 METRI...)

Dominio giallorosso all’Olimpico. La Roma segna dopo 1’ e non si ferma più. In vantaggio con Abraham, trova il raddoppio al 22’ ancora con l’inglese, doppietta più rapida nella storia del derby della Capitale. Il tris con Pellegrini, con una splendida punizione a giro, al 40’. Nella ripresa la Roma si limita a gestire il match.

Nemmeno il tempo di iniziare e la Roma passa. Calcio d’angolo battuto da Pellegrini, Strakosha non intercetta, la palla sbatte sulla traversa e finisce ad Abraham che di coscia la spinge in rete. Al 22’ è ancora lui a firmare il 2-0. Discesa di Karsdorp, cross che mette fuori causa Strakosha, con Tammy che solo soletto di testa appoggia in rete. Dopo 5’ sono Zalewski prima e Mkhitaryan poi a fallire la chance per il 3-0. Che arriva al 40’ con una punizione capolavoro di Pellegrini: tiro a giro da oltre 20 metri che trova l’angolino alto alla sinistra del portiere laziale.

E’ poi Mhkitaryan a colpire la traversa in un primo tempo dominato dai giallorossi e che si chiude sul 3-0. Nella ripresa la Lazio prova a reagire, arrivano le ammonizioni a Karsdorp e Mancini ma non le occasioni per riaprire il match. Anzi, al 67’ è Abraham, messo solo davanti a Strakosha da uno splendido lancio di Cristante, a spedire a lato la palla del 4-0.

Francesco Totti non se ne perde più una. L'ex capitano della Roma è anche oggi all'Olimpico per il tanto atteso derby della capitale, quello che lui ha giocato per oltre vent'anni e sempre da protagonista. Le telecamere dell'Olimpico hanno inquadrato Totti sui maxi schermi, lui ha salutato i tifosi della Roma che gli hanno riservato tanti cori. E' il suo primo derby all'Olimpico da quando ha lasciato il ruolo dirigenziale, i tifosi sperano possa essere un ulteriore amuleto per la vittoria.

