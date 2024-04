DONNARUMMA E’ TORNATO "PAPERUMMA": ALTRI DUE ERRORI CON IL PSG CHE PERDE IN CASA 2-3 COL BARCELLONA - IL PORTIERE AZZURRO ENTRA IN NEGATIVO IN DUE DEI TRE GOL DEI BLAUGRANA (IL PRIMO CON UN'USCITA AVVENTATA E SFORTUNATA, IL SECONDO RESTANDO TRA I PALI NELLA RETE DEL 3-2) – CAPELLO LO DEMOLISCE: “HA COMMESSO ERRORI IMPORTANTI”. "L’EQUIPE" LO STRONCA CON UN 3 IN PAGELLA, MENTRE "LE PARISIEN" GLI DÀ 3,5, IMPUTANDOGLI ERRORI IN DUE GOL SU TRE – VIDEO

Un'altra serata no per Gigio Donnarumma. Sempre con il Psg, di nuovo in Champions, stavolta nell'andata dei quarti di finale contro il Barcellona. Il portiere azzurro, titolare come sempre, è entrato in negativo in due dei tre gol dei blaugrana, contribuendo in modo netto alla sconfitta del Psg. Un'altra notte negativa nella grande coppa per l'ex Milan, reo di aver collezionato errori anche durante la fase a gironi contro il Newcastle, il 4 ottobre. In quell'occasione gli inglesi vinsero

Il web si è scatenato. Gigio è stato preso di mira dai propri tifosi e da diversi utenti. Analizziamo i gol incassati. Al minuto 37' Yamal mette in mezzo un bel pallone con l'esterno sinistro. Nel tentativo di anticipare Lewandowski, Gigio smanaccia involontariamente la sfera verso Rapinha, che segna l'1-0 indisturbato. Attenuante: un po' di sfortuna. L'idea di uscire, per quanto avventata, è ovviamente giusta, perché altrimenti la punta polacca avrebbe segnato.

Ma il risultato resta insufficiente. Il secondo errore è arrivato al minuto '77, con Christensen protagonista. Gigio stavolta non ha attenuanti, in quanto resta a guardare il pallone dopo l'angolo dalla sinistra di Gundogan. Il danese stacca senza problemi nell'area piccola e appoggia in rete. Serata da dimenticare per il Psg, che perde 3-2 l'andata dei quarti. Ora servirà una grande prova al Camp Nou per ribaltare il risultato.

