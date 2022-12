13 dic 2022 11:27

DOPO ARRIVABENE E BINOTTO, FREDERIC VASSEUR, NUOVO CAPO DEL MURETTO FERRARI, CE LA FARA’ A RIPORTARE IL MONDIALE PILOTI A MARANELLO? SARÀ L'INGEGNERE FRANCESE (COME JEAN TODT) IL NUOVO RESPONSABILE DELLA SCUDERIA DI F1, A FAR DIMENTICARE LA GESTIONE BINOTTO – E’ STATO VASSEUR A FAR DEBUTTARE CHARLES LECLERC IN F1, NEL 2018. IL RAPPORTO COL PILOTA MONEGASCO RESTA OTTIMO. COME E' ALTRETTANDO SOLIDO IL LEGAME CON TAVARES, AD DI STELLANTIS…