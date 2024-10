DOPO LA CANALIS IN "LA MIA LIGURIA", ARRIVA SINNER IN "LA MIA CALABRIA" - LA VELENOSISSIMA PARODIA DI JANNIK GRIFFATA GIOVANNI VERNIA A “GIALAPPASHOW”. IL TENNISTA AZZURRO NUMERO 1 DEL MONDO VIENE RITRATTO SOPRAFFATTO DAI MOLTEPLICI IMPEGNI CON GLI SPONSOR - "QUANDO GIOCO A TENNIS IO BADO ALLA SOSTANZA, NON BADO MAI ALL'ESTETICA". ALTRA INTERRUZIONE E PARTE LA RÉCLAME PER UN PRODOTTO DI BELLEZZA: “BAFFI GRATIS PER LEI” – VIDEO

La tua risata di pancia ci ha conquistati, insieme al tuo rovescio ?#GialappaShow vi dà appuntamento da lunedì 21 ottobre alle 21:30 in prima visione su Tv8! pic.twitter.com/32GAzSnQVc — TV8 (@TV8it) October 11, 2024

https://www.lastampa.it/spettacoli/2024/10/29/video/sinner_gialappas_imitazione_giovanni_vernia-14761332/

Da liberoquotidiano.it

jannik sinner parodia giovanni vernia gialappashow

Tra le new entry della nuova edizione di Gialappa Show, il programma condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, c'è anche Giovanni Vernia. Per l'occasione, il comico ha vestito i panni di Jannik Sinner e non sono mancati momenti di risate e battute taglienti. L'imitatore ha raccolto tutti gli aspetti della vita dell'azzurro: dalla fidanzata alla sua italianità, per poi passare al caso doping fino agli sponsor.

"Grazie per essere qui, però per favore oggi non chiedetemi di soldi, di fidanzate, di doping perché il tennis è tutta la mia vita - ha esordito così il comico -. Sapete, sono molto orgoglioso - ha proseguito - perché nella mia vita non ci sono macchie". Ma a quel punto alcuni assistenti gli portano uno smacchiatore. Il motivo? Il numero uno al mondo è tra i personaggi più contesi dalle varie aziende per pubblicizzare i loro prodotti. "Ah scusate, è lo sponsor", parte così la réclame pubblicitaria.

jannik sinner parodia giovanni vernia gialappashow

"Voglio rispondere a quelli che dicono che il mio tennis non è spettacolare - ha ripreso lo sketch -. Io penso che il tennis debba essere efficace. Quando gioco a tennis io bado alla sostanza, non bado mai all'estetica". Altra interruzione, altro sponsor. Questa volta la réclame è per un prodotto di bellezza. "Eh ma Sinner non è italiano - ha proseguito Vernia-Jannik -. Una volta per tutte chiarisco: io sono italiano, non dipende dalla regione". Ma ancora un'interruzione per pubblicizzare la regione Calabria".

jannik sinner parodia giovanni vernia gialappashow