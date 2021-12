DOPO IL CASO PLUSVALENZE E L’ARRESTO DI VIPERETTA FERRERO, IL CALCIO ITALIANO TEME UN ALTRO SCANDALO – LA SALERNITANA RISCHIA L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE A. POLEMICHE PER LA SCELTA DELL'EX PATRON DEL CLUB CAMPANO CLAUDIO LOTITO DI PUNTARE SUL TRUST - AL MOMENTO NON CI SONO OFFERTE PER IL CLUB, CHE DEVE ESSERE CEDUTO ENTRO IL 31 DICEMBRE – SCONCERTI: “TUTTI SONO COLPEVOLI. L'INTERA GESTIONE DA PARTE DELLA FIGC E' STATA DI COMODITA'. SI È DATA UNA CONTINUITÀ A UNA SITUAZIONE CHE NON ERA REGOLARE. ADESSO È DIVENTATA UNA PALUDE..."

Da www.calciomercato.com

Corsa contro il tempo per la cessione della Salernitana, da concludere entro il prossimo 31 dicembre per evitare l'esclusione dal campionato. Domani nella sede della Figc a Roma è in agenda un incontro tra il presidente federale Gabriele Gravina e i Trustee per fare il punto della situazione. Secondo l'Ansa, al momento non c'è alcuna offerta d'acquisto concreta per il passaggio di proprietà del club campano.

Intanto la squadra allenata da Colantuono è ultima in classifica, ieri è stata eliminata dalla Coppa Italia perdendo 1-0 sul campo del Genoa e venerdì sera gioca in casa contro l'Inter capolista e campione d'Italia per l'anticipo di Serie A.

2. SCONCERTI

DA www.tuttomercatoweb.com

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato dei temi del giorno.

Caso Salernitana, si parla di offerte non concrete e di rischio esclusione. Chi il maggior responsabile?

"Era una operazione corretta che andava contro il regolamento però. Non si potevano avere società professionistiche, non solo di Serie A, quindi ci sono sempre state deroghe per Lotito e De Laurentiis con il Bari. Si è data una continuità a un situazione che non era regolare. Adesso è diventata una palude. Magari qualcuno c'è ma aspetta da uscire fuori, sfruttando magari l'esclusione del club. Tutti sono colpevoli. L'intera gestione della Federcalcio è stata di comodità. E' l'intera azienda Serie A che ha difficoltà a vivere bene, con alcune eccezioni. Da anni è gestita in un modo molto accomodante. Negli ultimi anni almeno dieci società hanno cambiato proprietà, finendo in mano a fondi o proprietari americani".

Se la Salernitana non dovesse trovare acquirenti, la squadra che non è salita in A al suo posto può chiedere un risarcimento?

"La gara è stata regolare, almeno da un punto di vista della Federazione, perché c'era una deroga. E' la situazione attuale che è molto meno regolare. E' stata una situazione gestita a colpi di deroghe. Esclusione? Certo che si crea un danno".

