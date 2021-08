DOPO DZEKO, KEAN? L’ATTACCANTE EX JUVE E' STATO OFFERTO DA MINO RAIOLA, CHE TRATTA CON L'INTER ANCHE DUMFRIES – IL CENTRAVANTI BOSNIACO SBARCA A MILANO E ADANI BOCCIA L’OPERAZIONE: “HA 35 ANNI, NON PUO’ ESSERE IL FUTURO” – LA ROMA CERCA IL SOSTITUTO: TIAGO PINTO VOLA A LONDRA PER CONVINCERE ABRAHAM DEL CHELSEA. PER L’ACQUISTO DEL CARTELLINO C’È UNA CIFRA INTORNO AI 45 MILIONI… - VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-dzeko-rsquo-inter-ha-fatto-scelta-comodo-non-279232.htm

Da tuttomercatoweb.com

kean

In attesa di formalizzare la proposta alla Lazio per Joaquin Correa, l'Inter valuta il ritorno in Italia di Moise Kean, che in passato si era messo in mostra alla Juventus proprio sotto gli occhi di Marotta. L'attaccante italiano, che ha perso l'occasione di andare all'Europeo ma sogna un posto al Mondiale, non vuole tornare all'Everton dopo la positiva stagione al PSG. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport

ADANI

Da gazzetta.it

(…)Insomma, una toppa cucita in fretta per coprire la falla?

"Esatto. E lo dico con tutto il rispetto per Dzeko, che è un campione, ma ha 35 anni. Può essere considerato ancora un titolare, non un investimento da società che pensa al futuro e di questo dovranno rispondere i dirigenti.

EDIN DZEKO E LELE ADANI

Purtroppo c’è ancora il pregiudizio che un ragazzo di 20 anni non possa reggere l’impatto con San Siro, ma quanti anni aveva Icardi quando arrivò all’Inter? Per Lukaku, poi, non si può nemmeno parlare di falla, quanto di cessione inevitabile e preventivabile: sei in un momento di difficoltà economica e non ti aspetti possa arrivare un’offerta per uno dei tuoi giocatori più forti?

dzeko foto mezzelani gmt019

Che poi a 115 milioni di euro sarebbe stato da vendere a prescindere, Romelu... È il dopo che non capisco. Guardiamo a come lavora l'Atalanta, per esempio: quando vende, ha già le idee chiare su come e da chi ripartire. E allora un club come l'Inter è possibile non abbia una lista di talenti emergenti su cui andare mesi prima, sapendo quello che sarebbe potuto accadere?".

Proviamo a farla noi, questa lista.

"Bene, con un'area scouting specializzata nella ricerca, ti puoi muovere in anticipo sui giovani talenti. Il Monaco per 18 milioni ha preso dall'Az Boadu, che è un grandissimo prospetto. E poi penso a Isak della Real Sociedad, che prima dell’Europeo era più accessibile di oggi, o a Cunha dell'Hertha Berlino, grande protagonista all’Olimpiade con il Brasile. Nessuno pretende Haaland o Richarlison, che sono irraggiungibili, ovviamente. Ma con la cifra che si potrebbe spendere per un Duvan Zapata (30 anni, ndr), puoi permetterti giocatori futuribili e con margini di crescita enormi. È quello che a suo tempo ha fatto la stessa Inter con Lautaro Martinez".

ABRAHAM

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

TAMMY ABRAHAM

La Roma prova a stringere per Abraham. In giornata il gm giallorosso Pinto volerà in Inghilterra per provare, anche a ridosso della Supercoppa, a chiudere con il Chelsea (mancano solo dettagli sulle modalità di pagamento) e a convincere l’attaccante inglese, ancora restio.

Per quando la telefonata di Mourinho lo abbia evidentemente inorgoglito, Abraham ha ancora qualche dubbio perché giocare nell’Arsenal, senza lasciare la sua amata Londra, è sempre stato uno dei suoi sogni. Pinto vuole fargli capire quanto per la Roma sia importante averlo a Trigoria e, soprattutto, vuole accelerare i tempi. La società giallorossa aspetterà al massimo entro il fine settimana, poi virerà su altri obiettivi.

tiago pinto ryan friedkin foto mezzelani gmt002

LE CIFRE

La Roma metterà sul piatto per l’acquisto del cartellino una cifra intorno ai 45 milioni, tra bonus e parte fissa. Possibile l’acquisto a titolo definitivo con pagamento dilazionato o un obbligo di riscatto a condizioni molto semplici. I Friedkin sono pronti a fare un investimento importante, forse il più importante della storia della Roma, adesso è tutto nelle mani di Pinto e del giocatore.

TRATTATIVA— Pinto, una volta arrivato a Londra, dovrebbe vedere domani, dopo la Supercoppa, il Chelsea e gli agenti di Abraham. Top secret gli appuntamenti odierni del gm giallorosso. Con gli inglesi, per la punta che tanto piace a Mourinho, è in pratica tutto definito, con la possibilità che venga inserito un diritto di recompra per il Chelsea in caso di cessione futura del giocatore.

tiago pinto ryan friedkin foto mezzelani gmt003