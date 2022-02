DOPO LE LACRIME, LA RINUNCIA - NIENTE SUPERG OLIMPICO PER LA GOGGIA, ATTESA PER LA DISCESA - LA DECISIONE DELLA SCIATRICE AZZURRO È STATA ANNUNCIATA DOPO I PRIMI GIRI DI TEST EFFETTUATI OGGI SULLA PISTA DI ALLENAMENTO DELLE GARE DI VELOCITÀ. SABATO LE PROVE DELLA DISCESA DI MARTEDÌ 15 – MARTEDI' SOFIA AVEVA DETTO: “NON ASSICURO NULLA. HO PIANTO TUTTA LA MATTINA, LA PRESSIONE È ENORME”

Simone Battaggia per gazzetta.it

sofia goggia

Sofia Goggia non parteciperà al superG olimpico di venerdì a Yanqing (ore 11 locali, le 4 in Italia). La decisione è stata annunciata dopo i primi giri di test effettuati oggi sulla pista di allenamento delle gare di velocità. In un primo momento, durante la mattinata cinese, era stato annunciato per le 13.30 locali un incontro stampa con la campionessa nella zona della lounge degli atleti. Meno di due ore dopo l’incontro è stato annullato ed è arrivata l’ufficializzazione della rinuncia. Non si specifica se l’atleta parteciperà regolarmente alla discesa, in programma martedì 15 e le cui prove iniziano sabato.

sofia goggia

La bergamasca si era fatta male domenica 23 gennaio a Cortina. In superG si era procurata la microfrattura della testa del perone e una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio anteriore. Dal giorno successivo ha iniziato un percorso di riabilitazione e riatletizzazione a tappe forzate, per non rinunciare al sogno di partecipare ai Giochi di Pechino.

L’obiettivo è stato fissato per la discesa del 15, ma giorno dopo giorno era diventata sempre più possibile l’ipotesi di una partecipazione anche al superG. Arrivata a Pechino lunedì 7, martedì l’azzurra aveva messo per la prima volta gli sci sulla neve: “Non assicuro nulla, nemmeno di partecipare alla discesa. Ho pianto tutta la mattina, la pressione è enorme”.

sofia goggia

Mercoledì secondo test e questa volta sembrava esserci più ottimismo, i tecnici avevano ipotizzato una partecipazione al superG “senza troppe ambizioni”, per recuperare il ritmo gara, lasciando ovviamente a Sofia e alle sue sensazioni l’ultima scelta. Scelta che deve essere stata tormentata, visti i ripensamenti delle ultime ore.

LA GARA— Il superG è la specialità in cui le azzurre in questa stagione hanno dominato. Sei le vittorie nelle sette gare disputate - l’altra è andata a Lara Gut-Behrami -, con tre successi di Federica Brignone, due di Sofia Goggia e uno di Elena Curtoni. La formazione azzurra non è stata ufficializzata, ma a meno di sorprese sarà Brignone, Curtoni, Bassino e Marsaglia.

sofia goggia SOFIA GOGGIA CADUTA SOFIA GOGGIA CADUTA 2 SOFIA GOGGIA CADUTA sofia goggia sofia goggia