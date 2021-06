DOPO MOU, ECCO MAU! A TRIGORIA IN ARRIVO ANCHE MAURIZIO COSTANZO. LA ROMA HA INTENZIONE DI INGAGGIARE "CICCIOBAFFO", TIFOSO GIALLOROSSO DI RITO TOTTIANO, COME CONSULENTE DELLA COMUNICAZIONE…

maurizio costanzo

Da calciomercato.com

Dopo Mou ecco Mau. Che non è Sarri ma Maurizio Costanzo. La Roma, infatti, ha intenzione di ingaggiarlo come consulente della comunicazione. Il popolare giornalista, di fede romanista, metterà a disposizione la sua esperienza come fece con Totti nella realizzazione di alcuni libri. Lo riporta il Messaggero.

maurizio costanzo 7 maurizio costanzo 5 TOTTI COSTANZO TOTTI COSTANZO TOTTI COSTANZO maurizio costanzo 9