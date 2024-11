DOPO IL POGROM DI AMSTERDAM CON LA CACCIA ALL’ISRAELIANO, LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE BESIKTAS-MACCABI SI GIOCHERÀ IN UNGHERIA, SUL CAMPO NEUTRO DI DEBRECEN - LE AUTORITÀ TURCHE HANNO VIETATO IL MATCH A ISTANBUL A CAUSA DELLA “POSSIBILITA’ DI PROVOCAZIONI” - LA NAZIONALE ISRAELIANA È ATTESA ALLO STADE DE FRANCE, GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE, PER LA GARA DI NATIONS LEAGUE CONTRO LA FRANCIA…

bandiere palestinesi ad amsterdam durante l aggressione ai tifosi israeliani del maccabi

La gara di Europa League tra i turchi del Besiktas e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv si giocherà in campo neutro a Debrecen, in Ungheria, il prossimo 28 novembre. Le autorità turche non hanno dato il via libera alla disputa dell’incontro a Istanbul.

Il 5 novembre scorso, prima dunque degli eventi di Amsterdam, il club turco aveva già emesso un comunicato che testimoniava il no: “Nonostante i permessi necessari siano stati ottenuti dalla UEFA per ospitare la partita nel nostro stadio le autorità turche hanno deciso che la partita si giocherà in un paese neutrale a causa della possibilità di provocazioni”. La nazionale israeliana è attesa invece allo Stade de France, giovedì 14 novembre, per la gara di Nations League contro la Francia.

caccia all ebreo ad amsterdam dopo ajax maccabi tel aviv

bandiere palestinesi ad amsterdam durante l aggressione ai tifosi israeliani del maccabi scontri ad amsterdam dopo ajax maccabi tel aviv