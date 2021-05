DOPO LO SCUDETTO, ARRIVANO I DANE’ - ECCO LO SCHEMA DELL’OFFERTA DI OAKTREE CAPITAL PER METTERE IN SICUREZZA I CONTI DELL’INTER: IL FONDO CALIFORNIANO PONE SUL PIATTO 300 MILIONI PER SOSTITUIRSI A LION ROCK (CHE DETIENE IL 31% DELL’INTER) E INOLTRE EFFETTUEREBBE UN PRESTITO DA UTILIZZARE PER IL CLUB NERAZZURRO. SUPERATA L’OFFERTA DI BAIN CAPITAL - LE NEGOZIAZIONI SONO A BUON PUNTO. POTREBBE SERVIRE ANCORA QUALCHE SETTIMANA

L’offerta del fondo californiano Oaktree Capital, per mettere in sicurezza i conti in difficoltà dell’Inter neo-campione d’Italia, ha una doppia corsia.

È una volata tra grandi fondi americani. Bain Capital, dopo il rifiuto della sua divisione equity, resta in gara con il ramo che si occupa di credito, pronto a prestare alla controllante lussemburghese di Suning 270 milioni di euro. Oaktree Capital invece ha proposto all’Inter un duplice approccio per un affare complessivo da quasi 300 milioni.

Secondo indiscrezioni, che spiegano meglio la natura dell’affare, lo schema dell’operazione studiata dal fondo californiano per fronteggiare la crisi di liquidità di Suning presenta due corsie. Oaktree acquisterebbe la quota del 31% dell'Inter, detenuta da Lion Rock dal 2019, e inoltre effettuerebbe un prestito da utilizzare per il club nerazzurro.

Circa 160 milioni sarebbero destinati a comprare le azioni di Lion Rock che incasserebbe effettivamente circa 30 milioni. Il resto sarebbe girato a Suning per ripagare il prestito fatto da Nanchino al fondo di Hong Kong quando è entrato nel club nerazzurro due anni fa. Oaktree prevede poi 140 milioni di prestito per l’Inter.

Questa formula mista, per un totale di 300 milioni tra equity e credito, avrebbe il vantaggio di ridurre di 160 milioni l’aumento dell’indebitamento complessivo tra Inter e controllante lussemburghese, con effetti positivi anche sui regolamenti delle autorità calcistiche in materia di bilanci, generando inoltre una minora spesa per interessi. Ma di fatto Suning potrebbe utilizzare per l’Inter anche la differenza tra il compenso per l’uscita di Lion Rock (come detto, circa 30 milioni) e il resto di quanto pagato da Oaktree al fondo di Hong Kong. Quindi in tutto nelle casse dell’Inter entrerebbero quasi 270 milioni.

Oaktree preferisce non commentare queste indiscrezioni. Le negoziazioni sono a buon punto. Mancano ancora alcuni dettagli perché l’operazione è complessa. Potrebbe servire ancora qualche settimana per capire chi taglierà per primo il traguardo tra Oaktree e Bain Capital.

