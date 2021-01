25 gen 2021 08:46

DOPO LA TRAGEDIA DELLA CHAPECOENSE, UN ALTRO DISASTRO AEREO SCUOTE IL CALCIO BRASILIANO - PRECIPITA IL VELIVOLO DEL PALMAS: MUOIONO 4 CALCIATORI E IL PRESIDENTE - IL GRUPPETTO ERA IN ATTESA DI NUOVI TAMPONI DOPO LA POSITIVITÀ AL COVID ED ERA PARTITO SEPARATAMENTE DAI COMPAGNI SU UN PICCOLO AEREO PER RAGGIUNGERLI IN VISTA DEL MATCH DI COPPA. NON SONO ANCORA NOTE LE CAUSE DEL DISASTRO… - VIDEO