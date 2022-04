DOVE GIOCHERA' IL PROSSIMO ANNO DYBALA? LA "GAZZETTA" LO SPINGE ALL'INTER MA IN POLE C'È IL BARCELLONA NONOSTANTE LA BOCCIATURA DI XAVI - IN CORSA C'È ANCHE IL MANCHESTER UNITED, MA IL SUO ARRIVO DIPENDE DAL PROSSIMO TECNICO: TEN HAG LO ACCOGLIEREBBE A BRACCIA APERTE, MENTRE POCHETTINO NO - E I NERAZZURRI? POCHE CHANCE, A MENO CHE…

La Gazzetta “spinge” Dybala all'Inter ma la pista estera resta quella più realistica per la "Joya". In prima fila c’è il Barcellona, con la dirigenza che è pronta a acquistarlo anche per ragioni di marketing (ma il tecnico Xavi non lo vuole). In corsa anche il Manchester United, soprattutto se dovesse arrivare sulla panchina dei Red Devils, l’attuale tecnico dell’Ajax Ten Hag.

Nel caso in cui lo United punti su Pochettino, invece, le porte di Old Trafford si chiuderebbero per Dybala. E l’Inter? Poche chance. Per i parametri della dirigenza il suo ingaggio è fuori budget (alla Juve ha chiesto circa 10 milioni l'anno), ma se dovesse accettare le condizioni di Marotta…

