DOVE E’ FINITO L’INTERESSE “NAZIONALE”? – IL 18ENNE SCALVINI NON PARTECIPERA’ ALL’EUROPEO UNDER 19 PER VOLONTA’ DELL’ATALANTA: COME FA MANCINI A PUNTARE FORTE SULL’ACCADEMIA AZZURRA SE POI C’E’ L’OSTRUZIONISMO DEI CLUB? - LE RAGIONI FATTE VALERE PER SCALVINI POTREBBERO ESSERE USATE IN FUTURO DA ALTRI. PERCHÉ NON CHIEDERE DA PARTE DELLA FIGC UN PATTO D'ONORE (E SCRITTO) ALLA LEGA DI SERIE A? AD OGGI C'È SOLO UNA DICHIARAZIONE D'INTENTI, MANCINI TREMI PURE….

Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

mancini scalvini

Giovani, bravi (molto) e assenti senza colpe se non quella di far parte di un sistema che in fatto di buoni propositi non si batte. Tradotto: la nostra Under 19 è arrivata a Samorin, 25 chilometri da Bratislava, per provare a vincere l'Europeo di categoria e a casa sono rimasti i diciottenni Gnonto e Scalvini.

Di Gnonto si può parlare poco perché il più giovane a far gol nella storia azzurra appartiene ad un'altra parrocchia essendo Zurigo la sua realtà. Di Scalvini si può dire moltissimo: perché l'ultimo debuttante del ct Roberto Mancini (un battesimo amaro nella notte del pokerissimo tedesco...) non fa parte del gruppo degli azzurrini?

germania italia mancini

«Per sopraggiunte criticità», fa sapere la Figc, per volontà del club di appartenenza sarebbe meglio dire. Oggi l'Atalanta, domani chissà.

Di sicuro alle società l'interesse nazionale non scalda il cuore per buona pace di Mancini e della sua idea di ricostruzione affidata, in gran parte, alle novità. Scalvini assente in Slovacchia è il peggiore degli spot possibili e per favore niente alibi del tipo: la stagione comincia già a Ferragosto perché a 18 anni, e qualche minuto nelle gambe nelle ultime due settimane dell'Italia dei grandi, la stanchezza non ha ragione d'essere.

Dall'Under 19 più belle e intense sono passati ragazzi come Barella e Dimarco nella finale persa contro la Francia nel 2016 o Zaniolo, Scamacca, Frattesi, Kean in quella contro il Portogallo quattro anni fa. Dall'Accademia Azzurra - 53 i primi ventenni convocati a fine maggio - sono usciti otto dei 12 giocatori mandati per la prima volta sotto i riflettori azzurri da Mancini nelle quattro gare di Nations League di questo giugno.

MANCINI GRAVINA

L'Accademia Azzurra, per il ct, è condizione necessaria se non indispensabile per formare l'Italia con vista sugli Europei del 2024 e, soprattutto, sul Mondiale in America nel 2026: perché il progetto abbia senso serve l'assist dei club che dovranno ogni due mesi lasciare i loro ragazzi alla Nazionale.

Sarà così? Le criticità fatte valere per Scalvini potrebbero essere fatte valere nell'immediato futuro da altri: a pensare male si fa peccato, ma nel calcio, spesso ci si azzecca. Perché non chiedere da parte della Figc un patto d'onore (e scritto) alla Lega di serie A? Ad oggi c'è solo una dichiarazione d'intenti, Mancini tremi pure.

roberto mancini