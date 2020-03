DOVE E’ LA VIKTORIJA (MIHAJLOVIC)? A SPASSO CON PETAGNA – FLIRT TRA LA FIGLIA DI SINISA E L’ATTACCANTE DELLA SPAL BECCATI A PASSEGGIARE INSIEME A MILANO - VIKTORIJA HA COMMENTATO LA RELAZIONE: "AL MOMENTO CI STIAMO FREQUENTANDO COME AMICI, IN FUTURO CHISSÀ"

VIKTORIJA MIHAJLOVIC

Una passeggiata in centro di Milano, in atteggiamento molto intimo, con tanto di bacio sulla guancia finale per salutarsi. C'è del tenero tra l'attaccante della Spal, Andrea Petagna (già acquistato dal Napoli per la prossima stagione), e Viktorija Mihajlovic, la figlia dell'allenatore del Bologna. I due non sono a tutti gli effetti una coppia, ma poco ci manca. Si stanno frequentando, il centravanti d'altronde è single da quando si è lasciato con la modella brasiliana Michelle Sander.

Petagna e Viktorija Mihajlovic, flirt in corso

La conferma è arrivata anche dal breve commento della figlia di Sinisa: "Al momento ci stiamo frequentando come amici, in futuro chissà". Le foto durante la passeggiata tra i negozi (conclusa senza nessun acquisto) mostrano i due in atteggiamenti molto più intimi rispetto alla semplice amicizia. Di certo c'è un flirt in corso.

