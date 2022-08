7 ago 2022 07:50

DRAMMA ALLA "8 ORE" DI SUZUKA, TERRIBILE INCIDENTE PER GINO REA: OPERATO, È IN COMA - IL PILOTA BRITANNICO È CADUTO NELL'ULTIMA CHICANE DEL TRACCIATO GIAPPONESE. L'INCIDENTE POTREBBE ESSERE STATO CAUSATO DA UN PROBLEMA AI FRENI DELLA SUA HONDA. ATTUALMENTE È SOTTO I FERRI PER RIMEDIARE A TRAUMI E LESIONI A TESTA E TORACE- VIDEO