IL DRAMMA DELLA TENNISTA ARYNA SABALENKA: IL COMPAGNO KOSTANTIN KOLTSOV, EX GIOCATORE DI HOCKEY, SI SUICIDA LANCIANDOSI DA UN BALCONE A MIAMI. PER LA POLIZIA “NON E’ UNA MORTE SOSPETTA” – LA NUMERO DUE DEL MONDO, CHE 5 ANNI FA AVEVA PERSO IL PADRE ANCHE LUI GIOCATORE DI HOCKEY A 43 ANNI, GIOCHERÀ COMUNQUE IL TORNEO WTA DI MIAMI. POLEMICHE SUI SOCIAL: “MA ORA NON GIUDICATELA. NESSUNO PUÒ FARLO: OGNUNO REAGISCE ALLE TRAGEDIE A MODO SUO, E COME PUÒ”

Tradita un'altra volta dal destino, Aryna Sabalenka. Cinque anni dopo il papà, perde all'improvviso anche il fidanzato, anche lui giocatore di hockey, anche lui sui 40 anni. La numero 2 del mondo non intende rinunciare al torneo di Miami, a tabellone già sorteggiato, ma salterà tutte le conferenze stampa. Il referto della polizia di Bal Harbour e dei vigili del fuoco, riprodotto dall'emittente tv CNN, recita:

«Intorno alle 00:39 sono stati inviati agenti al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, in riferimento a un uomo che si è lanciato da un balcone. La sezione omicidi del Miami-Dade Police Department si è fatta carico dell'investigazione dell'apparente suicidio del signor Konstantin Koltsov, nato il 17 aprile 1981. La morte non è considerata sospetta». Il motivo del decesso non sarebbe quindi emorragia cerebrale come era trapelato in u

n primo momento, ma di suicidio, proprio dalla stanza che i due fidanzati dividevano. Ieri sono state diffuse immagini della tennista che, poche ore dopo la tragedia e avendo annunciato la sua partecipazione al torneo (venerdì esordisce contro la spagnola Badosa), si allenava sui campi di Miami. Polemiche sui social, ma anche molte voci di supporto: «Non giudicatela, nessuno può farlo: ognuno reagisce alle tragedie a modo suo, e come può».

La 25enne, così forte e potente - simbolo delle wonder-women della racchetta -, così prorompente ed effervescente da risultare spesso irresistibile per le avversarie fino a conquistare 14 titoli WTA, fra cui gli ultimi 2 Australian Open, deve quindi fronteggiare l'ennesima battaglia emotiva, mentale, personale dai tragici ed imprevedibili contorni. Aggiungendo ora al terribile dolore per la perdita dell'amatissimo papà Sergey quella di Konstantin Koltsov, già professionista per 18 anni, nazionale bielorusso all'Olimpiade 2002 e 2010, per tre stagioni ai Pittsburgh Penguins NHL, ora allenatore del Salavat Yulaev, di Ufa, in Russia, con la quale aveva vinto lo scudetto da giocatore nel 2008.

«È l'uomo migliore del mondo che mi rende felice ogni giorno», aveva postato la Sabalenka su Instagram due anni fa. E per uno psicologo la love story della bambina prodigio con l'ex star, oggi 42enne, di uno sport popolare in Bielorussia come l'hockey su ghiaccio, avrebbe avuto una spiegazione fin troppo banale: Aryna rivedeva in Konstantin il papà, che aveva 43 anni al momento del decesso, con la sua forza, la sua sicurezza, la sua tranquillità.

Da cui le immagini sempre sorridenti e frizzanti che ha regalato della coppia dal giugno 2021, quando ha ufficializzato l'unione, tempestando i social di post col suo lui che molti si sarebbe immaginati diverso.

«Va bene quando c'è qualcuno che è in grado di capire la mia follia, ma con me non ti annoierai, vero?», gongolava lei. Rilanciando la sua felicità col concittadino di Minsk durante il viaggetto romantico di Roma del maggio 2022 e poi in Florida, quindi l'anno scorso a Wimbledon e Maiorca. Pubblicità che non aveva fatto al precedente fidanzamento - tenuto invece gelosamente nascosto - , fors'anche perché quello con Konstantin aveva avuto i suoi travagli dopo il precedente matrimonio con tre figli.

Tanto che Aryna l'aveva annunciato così nel novembre 2019: «È solo un fidanzamento. Sono un po' contrario ai matrimoni e a cose così».

