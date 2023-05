IL DUBBIO DI LEBRON JAMES: RESTARE UN ALTRO ANNO O RITIRARSI A FINE STAGIONE? - DOPO L'ELIMINAZIONE DALLE FINALI NBA, LA STELLA DEI LAKERS HA ALIMENTATO I DUBBI SUL SUO FUTURO - L'ETA' E GLI ACCIACCHI FISICI INIZIANO A FARSI SENTIRE, MA LEBRON HA SEMPRE ESPRESSO LA VOLONTÀ DI CONDIVIDERE IL CAMPO CON IL FIGLIO BRONNY: UN INCENTIVO IN PIÙ PER CONTINUARE NELLA FRANCHIGIA DI LOS ANGELES (CERTO, ANCHE IL CONTRATTO DA QUASI 100 MILIONI E' UN BUON ARGOMENTO PER NON RITIRARSI…)

Estratto dell'articolo di Roberto Gotta per www.ilgiornale.it

Quando sei LeBron James, […] il concetto di «buttare lì» qualcosa non esiste. Non esiste più da tempo. LeBron, eliminato con i suoi Los Angeles Lakers 4-0 nella finale di conference West della Nba, per mano dei Denver Nuggets, lo sa benissimo, ed ecco perché le parole dette in conclusione della sua ultima conferenza stampa stagionale, all'alba ora italiana di ieri, hanno avuto un effetto dirompente: «Non mi diverto per niente a non arrivare alle Finals. Vedremo. Vedremo cosa accadrà. Non so, ci sono tante cose a cui devo pensare, ad essere sincero. Devo riflettere su un po' di cose, per quel che riguarda il mio futuro nel basket».

[…]la sorpresa è stata doppia: per il dubbio buttato lì - appunto - sul futuro da giocatore e per il contrasto con la partita appena giocata, 40 punti di cui 31 in un primo tempo […] da […] mostro […] Ma il suo calo nel secondo tempo, la rimonta dei Nuggets da -15 dell'intervallo e l'eliminazione hanno certificato che forse si è chiuso un capitolo, quello in gialloviola. […]

L'idea della stanchezza, dell'esaurimento di forze, dopo una serie in cui nonostante i 38 anni di età ha avuto una media di 27,8 punti con più del 50% al tiro, 9,5 rimbalzi, 10 assist. […] Resta un dilemma non banale: l'ambizione, da tempo dichiarata, di voler uscire di scena solo dopo aver giocato accanto o contro il figlio Bronny, che il mese scorso ha accettato la borsa di studio di Southern California […]

LEBRON JAMES E IL FIGLIO BRONNY

Bronny deve però fare almeno un anno di college e dunque potrebbe giocare nella Nba solo dall'ottobre 2024: teorico ultimo anno di contratto del padre, se il brontolio dell'altra sera passerà e verranno rispettati sia l'accordo per il 2023-24 sia l'opzione a vantaggio del giocatore per la stagione successiva, per un totale di 97,1 milioni. Troppa roba sul piatto, […] ma il logorio in questi playoff è stato notevolissimo e il ripensamento potrebbe davvero concretizzarsi in modo clamoroso.

Il bello è che da tempo si sa che LeBron è a fine carriera, ma l'evenienza non era mai apparsa realmente vicina, e quelle sue frasi hanno aperto una porta di cui molti fingevano di ignorare l'esistenza. Se non altro ha fatto parlare di sé anche nella sconfitta. E solo le superstar sanno leggere così la realtà.

