DUE INDIZI FANNO UN PROVA? PRIMA EVELINA CHRISTILLIN, VICINISSIMA A CASA AGNELLI, PARLA DI "STIPENDI DA RIDURRE" NEL CALCIO, E IL PENSIERO CORRE AI 31 MILIONI DI EURO NETTI CHE OGNI ANNO CR7 INCASSA DALLA JUVE. POI UN VIDEO SI VEDE RONALDO PORTARE VIA I SUOI BOLIDI DA TORINO. MOLTI JUVENTINI TEMONO L'ADDIO A FINE STAGIONE...

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona ?? Vuol dire tutto? Vuol dire niente? ? (Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

Da gazzetta.it

evelina christillin

"Oggi partecipo al consiglio federale come membro internazionale senza diritto di voto, quello degli stipendi dei calciatori argomento su cui si sta discutendo da tanto tempo e non solo per il Covid, gli stipendi dei giocatori sono un problema grandissimo, tutti tranne i tedeschi sono messi male".

Così ai microfoni di Radio Anch'io sport Evelina Christillin, membro del consiglio Fifa. "Sicuramente bisogna diminuire i costi - aggiunge la Christillin - l'associazione calciatori essendo un sindacato fa il suo lavoro, ma se non si trova soluzione rischia di saltare il calcio".

SUPERLEGA

juve inter cr7 pirlo

Poi la Christillin affronta il problema della Superlega che vede Real Madrid, Juve e Barcellona ferme nelle rispettive intenzioni: "Andrea Agnelli non l'ho più sentito, tranne un messaggino di congratulazioni per la mia relazione alla Fifa, resto del mio parere non cambio idea io sono espressione della Uefa e sono convinto di quello che è stato ribadito da tanti.

evelina christillin 1

C'è un ordinamento sportivo, se uno sta fuori dall'ordinamento di fatto non può partecipare alle competizioni. Si andrà attraverso gli organi legali e giudiziari che dovranno valutare la questione, vedremo come si svilupperà, non so quali saranno i tempi. Si parla tanto di Champions e Europa League, da juventina tengo le dita incrociate per quello che accadrà nei tribunali".

ZIDANE

E proprio da tifosa bianconera, la Christillin si esprime così sul futuro della panchina della Juventus: "Zidane sulla panchina della Juventus? Mi piacerebbe tantissimo, è un sogno ma costa molto e mi pare che non abbia tutte queste intenzioni di lasciare Madrid. Ma se è arrivato una volta Ronaldo, Zidane può arrivare una seconda, mai dire mai".

CR7

Da calciomercato.com

bolidi cr7

Che futuro per Cristiano Ronaldo? Con o senza Champions? È la domanda più importante che tutti i tifosi della Juventus si stanno facendo in queste frenetiche settimane di fine campionato. Il futuro dell'asso portoghese è sicuramente elemento di discussione e, a maggior ragione ora che un video pubblicato da Per Sempre Calcio ha svelato un dettaglio curioso della vita privata di CR7

pirlo cr7

L'asso portoghese nella notte di sabato ha infatti fatto arrivare un super camion in cui diversi operai hanno caricato 7 delle sue Supercar (nelle immagini si vede chiaramente un fuoristrada e una delle sue Bentley). Cosa c'è dietro? Difficile saperlo, ma sicuramente il video sta diventando virale e tanti tifosi bianconeri temono un addio già programmato a fine stagione.

cr7

ZIDANE CR7 gianni agnelli evelina christillin gianni agnelli marcello lippi evelina christillin