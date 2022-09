DUE DI PIQUÉ - IL DIFENSORE DEL BARCELLONA E' UN TRADITORE SERALE: NON HA CORNIFICATO SOLO SHAKIRA. PER SEDURRE LA NUOVA FIDANZATA HA INGANNATO ANCHE IL SUO MIGLIOR AMICO – CLARA, LA SUA NUOVA FIAMMA ERA LA FIDANZATA DEL FRATELLO DELL'AMICO DI PIQUÉ – PIQUE’ NON SOLO GLI HA PORTATO VIA LA DONNA MA LO HA LICENZIATO ANCHE DALLA SUA SOCIETÀ KOSMOS ASSUMENDO LA NUOVA RAGAZZA...

La storia d'amore tra Gerard Piqué e Shakira è naufragata in pochi mesi lasciandosi alle spalle ancora diverse ombre e tanto mistero. Niente di così scandaloso, sia chiaro, ma è ovvio che la rottura tra il difensore del Barcellona campione del mondo con la Spagna e la popstar colombiana sia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Specie per le vicende che hanno seguito la separazione. Dopo 12 anni di relazione e di conseguenza due figli (Milan e Sasha), Piqué ha detto addio a Shakira lanciandosi tra le braccia della sua nuova fiamma, Clara Chia Marti. Spagnola di 23 anni, oggi Clara è impegnata come organizzatrice di eventi alla Kosmos Global Holding SL, società d’investimento fondata da Piqué nel 2017.

Un autentico colpo di fulmine tra i due che ha spezzato il cuore della cantante colombiana che avrebbe anche chiesto a Piqué di non mostrarsi pubblicamente con nessun altra almeno per un anno. Ma il difensore del Barcellona sarebbe andato avanti per la sua strada facendosi anche vedere in compagnia della bella Clara finendo anche per andare a convivere insieme. Ma come è avvenuto il loro incontro? Il giornalista Jordi Martin nel podcast del programma El Gordo y el Flaco (Univisión), ha rivelato che alla base della conoscenza tra Shakira e Piqué, ci fosse un altro tradimento.

Già, perché oltre a Shakira anche un'altra persona è stata vittima di un inganno sentimentale che avrebbe così permesso alla coppia di vivere il loro amore senza problemi. Piqué ha un migliore amico e Clara era la fidanzata del fratello di quell'amico di Piqué. Il racconto di Martin si fa interessante e ricco di dettagli. "Da quando si sono incontrati si sono scambiati i telefoni, all'inizio si sono incontrati di nascosto – ha detto – Quindi non solo porta via la ragazza del fratello del suo migliore amico, ma lo licenzia anche da Kosmos e assume la ragazza", lo ha accusato Martin.

Infatti, la nuova fidanzata del difensore del Barcellona lavora come organizzatrice di eventi al Kosmos. "Questa relazione è iniziata non solo tradindo Shakira, ma anche il povero ragazzo di Clara", ha concluso il cronista profondamente deluso dall'atteggiamento del difensore del Barcellona che non ha pensato ad alcuna conseguenza pur di tuffarsi tra le braccia della sua nuova fiamma. In un video e in alcuni scatti pubblicati poi da alcune riviste, i due sono stati immortalati insieme. Queste immagini avrebbero infranto un patto, dal momento che i media spagnoli indicano che c'era un accordo tra Shakira e il difensore affinché non si mostrasse con nuovi partner per un anno.

