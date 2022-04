4 apr 2022 13:32

DUMFRIES SI E’ BUTTATO? SENTITE ZIBI’ BONIEK (EX JUVE): "IL RIGORE PER L'INTER? PESANO 90 CHILI E CADONO COME PRUGNE APPENA LI SFIORANO" - L'EX "BELLO DI NOTTE" LA METTE GIU’ DURA: “CHE UNO PESTI UN PIEDE A UN ALTRO, PUÒ CAPITARE PERCHÉ IL CALCIO È UNO SPORT DI CONTATTO. BISOGNA CHIEDERSI SE IL REGOLAMENTO DEL CALCIO NON SIA DIVENTATO UN PO' COME IL BASKET, CHE PERÒ NON È UNO SPORT DI CONTATTO. ALCUNI RIGORI SONO MORBIDI MORBIDI" - VIDEO