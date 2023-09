DYBALA E LUKAKU REGALANO LA PRIMA VITTORIA A MOURINHO: ROMA-EMPOLI 7-0! DOPPIETTA DELLA "JOYA". A SEGNO ANCHE LUKAKU. IN GOL DI TESTA PURE RENATO SANCHES – RONCONE TWEET: “CALMA. L'EMPOLI È IMBARAZZANTE. MA È CHIARO CHE IL CAMPIONATO DELLA ROMA COMINCIA STASERA. SE HAI DENTRO LUKAKU, DYBALA, SANCHES, E PUOI PERMETTERTI IN TRIBUNA SMALLING PELLEGRINI AOUAR, POSSIAMO DIVERTIRCI” - LA REAZIONE DI MOU DOPO IL GOL DI SANCHES

Calma. L'Empoli-sia detto con rispetto-è imbarazzante. Ma è chiaro che il campionato di @OfficialASRoma comincia stasera. Se hai dentro Lukaku Dybala Sanchez, e puoi permetterti in tribuna Smalling Pellegrini Aouar, possiamo divertirci #RomaEmpoli #RomaCapoccia #CampoTestaccio — Fabrizio Roncone (@FabrizioRoncone) September 17, 2023

La Roma esagera e svolta. Nella quarta giornata di Serie A la squadra di Mourinho travolge 7-0 l'Empoli e incassa la prima vittoria in campionato. All'Olimpico i giallorossi partono fortissimo e dopo dieci minuti sono in vantaggio di due gol: Dybala (1') apre subito le danze dal dischetto, poi Renato Sanches (8') raddoppia di testa. Il tris arriva al 35' con un autogol di Grassi, poi la Joya (55') firma una doppietta con una gran giocata in area, Cristante (80') va a bersaglio con un bolide dal limite e Lukaku (82') e Mancini (86') arrotondano il risultato nel finale.

La Roma, dopo neppure 10', è già in vantaggio per 2-0 contro l'Empoli. Prima segna Dybala, poi Renato Sanches. E proprio al momento del gol del centrocampista portoghese (che non segnava da quasi un anno) le telecamere hanno inquadrato José Mourinho che incitava la squadra così: "Mais, Mais" diceva Mou. E cioè: "Ancora, ancora, di più, di più". Come a dire che la Roma, nonostante il doppio vantaggio, non avrebbe dovuto fermarsi. Senza accontentarsi, ancora avanti.