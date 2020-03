DYBALA E IL PIU’ MANCINO DEI GOL: STOP, STERZATA E TIRO, TUTTO CON QUEL MAGICO PIEDE SINISTRO – CROSETTI: “SEMBRA SOLO UNA GRANDISSIMA RETE MA È UN TRATTATO SUL LATO OPPOSTO DEL MONDO, SUL VIVERE ALLEGRAMENTE AL CONTRARIO. NELLO SPORT, IL TALENTO CHE INFILA CONTROMANO OGNI STRADA È QUASI IMMARCABILE, IRREFRENABILE. UNA PERSONA SU DIECI AL MONDO È MANCINA, QUASI TUTTE SE SI METTONO A GAREGGIARE SONO PIÙ BRAVE...” – VIDEO

Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

Sembra solo un grandissimo gol, ma è un trattato sul lato opposto del mondo, sul vivere allegramente al contrario. Il tiro mancino di Paulo Dybala, evento quantomai sinistro per l' Inter, è una logica senza logica, è l' assoluto controtempo che asseconda l' istinto del bambino mentre afferra, per la prima volta in vita sua, la matita con la mano sinistra, è il tennista che giocando sulla faccia nascosta della Luna obbliga l' avversario a spostare l' asse, a muoversi dall' altra parte dell' abitudine.

La direzione ostinata e contraria, nello sport, è quasi sempre quella giusta. Nel calcio discende assai spesso dal genio (Messi e Maradona), ma la prevalenza dell' altro emisfero ha reso gente non proprio ordinaria anche Leonardo e Michelangelo, Charlot e Van Gogh, Jimi Hendrix e Aristotele, Einstein e Beethoven, Napoleone e Mozart, Bill Gates e Steve Jobs, McEnroe e Nadal.

A questa bella confraternita di bizzarri non è forse blasfemo accostare il quadruplo gesto sinistro di Dybala, il perfetto stop allargato (oggi si dice: controllo orientato), poi la triplice e sincopata cadenza: contatto, sterzata e tiro. Tutto con quel piede lì, e in quella sera stranissima, mica in un' altra, quando un calciatore ha riempito di pieno il vuoto.

Il ribaltamento dell' ovvio lo notiamo tra sterzata e tiro, quando sarebbe naturale anche per un mancino portarsi il pallone sul destro e poi concludere. Invece Dybala anticipa e insiste, seguendo la propria indole fino in fondo. Nessun portiere al mondo potrebbe infilarsi in quella fessura. E siccome il ragazzo non si accontenta, ogni tanto prova a muovere una penna su un foglio di carta usando il piede destro, per educarlo.

Lodevole, ma il fuoco dell' arte sta dall' altra parte. È il valore profondo della diversità, quel mancinismo che per fortuna da molto tempo le maestre non correggono più. Perché da correggere non c' è proprio nulla, a parte la tradizione pregiudizievole (la mano sinistra del diavolo), un po' di religione (la mano "impura" che i musulmani non usano per lavarsi e mangiare), l' etimologia (mancus, per i Latini il mancante, il monco), persino la Bibbia e l' arte (gli empi stanno alla sinistra di Dio nel Giudizio Universale, ma anche il Pd mica scherzava).

Nello sport, il talento che infila contromano ogni strada è quasi immarcabile, irrefrenabile. Una persona su dieci al mondo è mancina (festeggiano il 13 agosto), quasi tutte se si mettono a gareggiare sono più brave rispetto a noi banalissimi destrorsi. Si è sempre associato tutto questo agli emisferi cerebrali, ora però gli scienziati ci dicono che il guizzo risale a quand' eravamo in gestazione, e qualcosa si muoveva al contrario nel nostro midollo spinale. Vallo a spiegare ad Handanovic e Conte che un feto, tanti anni fa, dentro la pancia di una mamma argentina già si preparava a fregare l' Inter.

