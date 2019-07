DYBALA VIA, ECCO LUKAKU! SI PROFILA UNO SCAMBIO CLAMOROSO: IL BELGA E 15 MILIONI ALLA JUVE, L'ARGENTINO ALLO UNITED - SU QUESTA BASE, I BIANCONERI CENTREREBBERO UNA PLUSVALENZA DA APPLAUSI. MA RESTA DA CAPIRE LA VOLONTÀ DELL’ARGENTINO...

Da sport.sky.it

lukaku

Sono sempre più fitti i contatti tra la Juventus e il Manchester United per portare in maglia bianconera Romelu Lukaku. L'attaccante belga, trattato anche dall'Inter, avrebbe infatti un canale preferenziale per Torino grazie al ruolo chiave di Paulo Dybala: una contropartita tecnica (con conguaglio per la Juve) molto gradita ai Red Devils e che potrebbe far scattare l'operazione. Ora dipenderà molto dalla volontà dello stesso argentino di accettare il trasferimento. Dybala vuole il bianconero ma tornerà in anticipo dalle vacanze per parlare con Sarri e capire il ruolo che avrebbe nella nuova Juve. Che intanto accarezza l'idea di mercato...e un capolavoro di bilancio.

DYBALA

Le cifre: che plusvalenza per la Juve

Entrambi classe '93, i due attaccanti distano circa 15 milioni dalla valutazione dei rispettivi club: 85 quelli richiesti dallo United per Lukaku, a meno di 100 Dybala da Torino non si muove. Quindi i bianconeri, se l'affare dovesse concretizzarsi a queste cifre, riceverebbero anche un conguaglio economico da 15 milioni di euro da poter versare nelle proprie casse.

DYBALA SCUDETTO

Ma da considerare ci sono anche altri numeri, quelli più tecnicamente legati al bilancio. Secondo i dati riportati da Calcio e Finanza, al netto degli ammortamenti La Joya pesa su quello al 30 giugno 2019 per 16,7 milioni di euro: in caso di affare fatto, i 100 milioni di valutazione garantirebbero così alla Juve una plusvalenza di 83,3 milioni. Il club andrebbe inoltre a risparmiare i quasi 13 milioni di ingaggio lordo di Dybala e altri 5,5 di ammortamento.

dybala

Sul fronte Lukaku, Calcio e Finanza ipotizza invece che l'impatto annuo del cartellino del belga sarà di circa 17 milioni, più quelli che la Juve spenderebbe per l'ingaggio. Ipotizzando un netto di 6,5 milioni il lordo sarebbe attorno ai 12 e dunque l'impatto totale sul bilancio totale di 29 milioni. Insomma, un vero e proprio affare. Soprattutto economico.

dybala lukaku dybala lukaku