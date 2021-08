DZEKO DA’ IL VIA AL VALZER DELLE PUNTE – PER IL DOPO LUKAKU L’INTER HA SCELTO IL CENTRAVANTI BOSNIACO CHE HA DATO L’OK: CONTRATTO BIENNALE A 5,5 MILIONI PIÙ BONUS A STAGIONE (NIENTE MALE PER UN 35ENNE) – LA ROMA CERCA IL SOSTITUTO: IN CIMA ALLA LISTA DI MOURINHO C’E’ ICARDI (MA C'E' IL NODO INGAGGIO). GLI ALTRI NOMI: BELOTTI, SCAMACCA, LACAZETTE E…

Dopo l'addio di Lukaku l'Inter sta per dare il via a un lungo valzer di attaccanti che coinvolgerà più club di Serie A. Su tutte la Roma visto che i nerazzurri stanno continuando a spingere per Edin Dzeko. C'è la volontà reciproca di proseguire la trattativa dopo che il bosniaco, ieri rimasto in panchina nel match contro il Betis, ha accettato l'offerta biennale.

I POSSIBILI SOSTITUTI DI DZEKO

Stavolta potrebbe accadere davvero. Dopo essere stato a un passo dal lasciare la Roma a più riprese, Edin Dzeko è pronto a dire addio. Il bosniaco ha trovato l’accordo con l’Inter per un biennale e, stando a quanto riporta gazzetta.it, Pinto è già alla ricerca di un sostituto da regalare a Mourinho nel più breve tempo possibile. La lista, che comprende anche Belotti, vede in cima Mauro Icardi.

L’ostacolo per l’argentino resta l’ingaggio ma lo sbarco imminente di Messi al Psg chiuderebbe ancor di più le porte all’ex Inter, a segno ieri nella partita d’esordio in Ligue 1. I rapporti con il Psg sono buoni, quelli con Wanda Nara, a cui non dispiacerebbe affatto vivere a Roma, anche. Il problema costi (9 milioni d’ingaggio e pagato 70 milioni appena due estati fa) potrebbe essere risolto con un prestito biennale e una riduzione dello stipendio da parte dell’argentino.

Al momento la trattativa sembra difficile e la Roma sta sondando anche nuovi obiettivi. Tra questi Scamacca, di proprietà del Sassuolo ed ex prodotto del vivaio giallorosso, Seferovic del Benfica (proposto da Ramadani), Azmoun dello Zenit e, secondo alcuni intermediari di mercato, Lacazette dell’Arsenal, per cui la Roma avrebbe fatto un sondaggio. Ma i rapporti con i Gunners, dopo la trattativa finita male per Xhaka, sono ai minimi storici e dunque appare difficile la fumata bianca.

