ECCO UN'ALTRA "WAG" CHE CREDE DI ESSERE L'ALLENATORE - ROKSANA MALINOVSKA, LA MOGLIE DEL CENTROCAMPISTA DELL'ATALANTA RUSLAN MALINOVSKYI, SI LAMENTA SU INSTAGRAM DEI POCHI MINUTI GIOCATI DAL MARITO: "È NELLA SUA FORMA MIGLIORE, NON SO PERCHÉ NON GIOCHI" - "RICORDO I TEMPI BELLI QUANDO GIOCAVA 90’ DUE VOLTE A SETTIMANA ED È DIVENTATO UN CAMPIONE" - LA "STORY" È STATA SUBITO RIMOSSA, MA NON PRIMA DI SCATENARE LA POLEMICA TRA I TIFOSI DELLA "DEA"

la storia della moglie di malinovskyi dove si lamenta dei pochi minuti giocati

Marina Belotti per www.corriere.it

«Malinovskyi è nella sua forma migliore, non so perché non giochi nell’Atalanta». Si potrebbe riassumere così il messaggio, come sempre chiaro e diretto e un po’ provocatorio, mandato dalla moglie del trequartista atalantino, Roksana, sui suoi seguitissimi canali social. Superato nelle gerarchie dalla coppia-gol Muriel-Lookman e dall’incursore Mario Pasalic nell’area piccola nerazzurra, finora Ruslan Malinovskyi ha collezionato solo 325’ in campo in 9 gare da inizio stagione, una media di soli 36’ a match, meno di un tempo.

Solo 4 volte è stato scelto da mister Gasperini negli 11 iniziali, le altre 5 è subentrato per portare freschezza negli ultimi scampoli di partita. Nell’ultima vittoria casalinga contro il Sassuolo, sabato sera, è addirittura rimasto in panchina. Un’assenza che non è passata inosservata a tanti tifosi dell’Atalanta, che hanno inondato la bacheca della moglie di messaggi di spiegazione chiedendo delucidazioni sulle condizioni del marito.

ruslan malinovskyi e la moglie roksana 2

Pronta la sua risposta: «Ragazzi, al momento mio marito è nella sua forma fisica migliore e la sua percentuale di grasso corporeo è una delle più basse della squadra. Segue la dieta del nuovo nutrizionista e i suoi consigli — svela Roksana — però posso dire che a casa si mangia bene sempre, non usiamo burro e grassi vari, oltre che dolcificanti e pane, ma a volte pecchiamo con la brioche al mattino».

malinovskyi

Ma non sarà certo un cornetto al bar a togliere l’erba fresca dai tacchetti del numero 18 nerazzurro: «La domanda sul perché non gioca, non per me. Si sente benissimo durante gli allenamenti — spiega nostalgica la moglie — Ricordo i tempi belli quando giocava 90’ due volte a settimana ed è diventato un campione, noi guardiamo bene al futuro». Parole che però ad oggi sono già state rimosse dalle sue Storie su Instagram.

ruslan malinovskyi e la moglie roksana 1 roksana malinovska 2 roksana malinovska 3 Malinovskyi ruslan MALINOVSKYI ruslan MALINOVSKYI ruslan MALINOVSKYI roksana malinovska 1