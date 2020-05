ECCO PERCHE’ LA FERRARI HA SCELTO SAINZ JR AL POSTO DI VETTEL – LO SPAGNOLO FIGLIO D’ARTE (IL PADRE E’ STATA UNA LEGGENDA DEI RALLY E DELLA DAKAR) E’ UN PILOTA AFFIDABILE E NON FARA’ OMBRA A LECLERC – HA FIRMATO UN BIENNALE - BINOTTO: "LA COPPIA FORMATA DA CHARLES E CARLOS E' LA PIÙ GIOVANE NEGLI ULTIMI CINQUANT’ANNI DI STORIA DELLA SCUDERIA" - RICCIARDO APPRODA IN McLAREN...

Da fanpage.it

Testa da "vecchio" su un corpo da giovane e pronto per il salto di qualità. Carlos Sainz è il pilota che la Ferrari ha scelto – nei prossimi giorni dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale – per consegnargli il volante della Rossa: ha 25 anni (26 li compirà a settembre) ma già abbastanza esperto per essersi fatto le ossa (come si dice in gergo) negli oltre 100 Gran Premi corsi in Formula Uno; viene reputato affidabile; è reduce da una stagione soddisfacente in McLaren, in pista è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi le caratteristiche e le potenzialità della vettura; il suo rapporto con il collega di scuderia, Lando Norris, ha ribadito come non abbia "grilli per la testa" e possa rappresentare l'alter ego ideale per Charles Leclerc che con Vettel non ha mai legato.

Il tedesco Seb rappresenta già il passato. Il nuovo corso è partito con la comunicazione ufficiale da parte del Cavallino dell'addio dopo cinque stagioni. Lo stop alla stagione imposto dall'emergenza coronavirus ha offerto alla Casa di Maranello tempo e opportunità per avviare una riflessione profonda in chiave futura. Budget ridimensionato, volontà di ringiovanire il tandem dei piloti e puntare su profili che s'incastrino ma senza creare attriti come accaduto negli ultimi tempi.

Da sport.sky.it

Tolti anche gli ultimi dubbi attraverso il comunicato ufficiale: Carlos Sainz prende il posto di Sebastian Vettel, dal 2021 farà coppia con Charles Leclerc. Il 25enne pilota spagnolo (il terzo al volante di una Rossa dopo Alfonso de Portago e Fernando Alonso) ha vinto la concorrenza con Daniel Ricciardo, passato ufficialmente in McLaren, dove sostituisce lo stesso Sainz.

Le parole di Binotto

Mattia Binotto, Team Manager Ferrari: "Sono felice di poter annunciare che Carlos entri a far parte della Scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021. Con già cinque campionati alle spalle, ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia.

Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che ha come obiettivo ultimo tornare al vertice della Formula 1. Sarà un percorso lungo e non privo di difficoltà, soprattutto nello scenario di un quadro economico e regolamentare che sta cambiando in maniera repentina e che impone di affrontare questa sfida in maniera differente rispetto al recente passato. Siamo convinti che una coppia di piloti ricca di talento e personalità come quella formata da Charles e Carlos, la più giovane negli ultimi cinquant’anni di storia della Scuderia, sia la miglior combinazione possibile per consentirci di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati

Le parole di Sainz

"Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione".

(ANSA) McLaren Racing ha ufficializzato di aver raggiunto con Daniel Ricciardo, che lascia la Renault, un accordo pluriennale per disputare il mondiale di Formula 1 dal 2021. Il team ha contestualmente annunciato che Carlos Sainz jr, in predicato di passare alla Ferrari, lascerà la squadra alla fine della stagione 2020 dopo due anni con la McLaren.

