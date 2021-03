ECLISSI DI LUNA ROSSA – LA VELOCITA’ DELLA BARCA E UN SALTO DI VENTO LANCIANO NEW ZEALAND VERSO LA VITTORIA DELL’AMERICA’S CUP. SPITHILL E COMPAGNI STANNO LOTTANDO FINO ALL’IMPOSSIBILE MA NON BASTA – ORA I KIWI CONDUCONO 6-3. IMPOSSIBILE, PER IL CROLLO DEL VENTO FARE LA DECIMA PROVA… - VIDEO

Gian Luca Pasini per gazzetta.it

Luna Rossa lotta, resiste, si tiene dietro i Kiwi fino a quando può. Poi la velocità della barca di casa e un salto di vento robusto portano al Team New Zealand il punto del match point. Impossibile, per il crollo del vento fare la decima prova. Si resta fermi sul 6-3 con la promessa di chiudere domani.

UNA SOLA REGATA

Luna Rossa prende il comando delle operazioni e difende un vantaggio esiguo. Un paio di manovre sono da brivido perché le barche sono davvero vicinissime. Alla fine della penultima poppa, Checco Bruni porta ancora fuori la barca neozelandese e Luna Rossa riesce a girare davanti.

Ma nell’ultimo lato risalendo il vento si consuma la “tragedia” sportiva per gli italiani e la consacrazione quasi definitiva per i Kiwi. Luna Rossa si trova a difendere il lato sinistro del percorso, credendo sia quello giusto. Ma nella seconda parte della bolina, il vento “gira” sulla parte destra quella dove sui trova Te Rehutai.

Una “spinta” che aiuta la già velocissima barca di casa che sembra mettere il turbo e alla boa ci sono 150 metri di vantaggio per Team New Zealand che nell’ultimo lato non fa altro che prendersi il match point mostrando una barca ancora una volta veloce. All’equipaggio italiano non resta che continuare a credere e a combattere su ogni bordo, in ogni partenza, in ogni corpo a corpo. Ma finora non è bastato.

