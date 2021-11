GLI EFFETTI COLLATERALI DELLA MANCANZA DI UN BOMBER: ARRIVIAMO ALL’ULTIMA PARTITA DEL GIRONE DI QUALIFICAZIONE APPESI A UN VANTAGGIO DI DUE GOL NELLA DIFFERENZA RETI CON LA SVIZZERA. NEL CASO DI SUCCESSO DEGLI ELVETICI CON UNO SCARTO DI DUE RETI SUPERIORE A QUELLO DELL'ITALIA PASSEREBBERO COME PRIMI LORO PERCHÉ… - LE COMBINAZIONI CHE PORTANO L’ITALIA IN QATAR

Da “la Gazzetta dello Sport”

italia spagna mancini

Per qualificarsi a Qatar 2022 senza passare dagli spareggi, l'Italia lunedì contro l'Irlanda del Nord deve fare almeno lo stesso risultato della Svizzera (vittoria, pari o sconfitta) e conservare - in caso di arrivo a pari punti - il vantaggio che ha nella differenza reti. L'Italia parte infatti da un vantaggio di due gol (+11 contro +9) e, in caso di doppio successo, deve vincere con un solo gol di scarto in meno rispetto alla Svizzera (ad esempio 1-0 noi e 2-0 loro, 2-1 noi e 3-1 loro, 2-0 noi e 3-0 loro e così via).

immobile belotti 2

Nel caso di successo della Svizzera con uno scarto di due reti superiore a quello dell'Italia (ad esempio 1-0 noi e 3-0 loro) le due squadre si troverebbero a quel punto con la stessa differenza reti. Il criterio successivo previsto dal regolamento è il numero di gol fatti nel gruppo e anche in questo caso l'Italia parte da un vantaggio di due gol (13 contro 11). In caso di ulteriore parità i criteri successivi sono: i punti negli scontri diretti (2 a testa), la differenza reti e i gol negli scontri diretti (anche in questo caso c'è parità) e i gol segnati in trasferta negli scontri diretti. Quest' ultimo criterio dopo lo 0-0 di Basilea e l'1-1 di ieri premierebbe gli svizzeri.

belotti immobile vialli mancini roberto mancini foto di bacco (1)