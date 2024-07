UN EGO CON IL PALLONE INTORNO - SECONDO IL SITO "TVBLOG", LELE ADANI SARÀ LA VOCE TECNICA DELLE TELECRONACHE RAI DELLA NAZIONALE - L'EX CALCIATORE, CHE PRENDERÀ IL POSTO DI ANTONIO DI GENNARO A FIANCO DI ALBERTO RIMEDIO, DEBUTTERÀ DOMENICA PROSSIMA, DURANTE LA FINALE DI EURO2024 TRA SPAGNA E INGHILTERRA - NEL CORSO DEL TORNEO, ADANI AVEVA FATTO COPPIA CON STEFANO BIZZOTTO, RIMASTO SENZA VOCE DURANTE GERMANIA-SPAGNA…

Estratto dell'articolo di Massimo Galanto per www.tvblog.it

lele adani

Lo avevamo anticipato su TvBlog ad aprile scorso, ora è praticamente sicuro: Lele Adani sarà la voce tecnica delle telecronache Rai della Nazionale di calcio. Per l’ex opinionista Sky la promozione sarà effettiva a partire da… domenica prossima! […]

LELE ADANI-ALBERTO RIMEDIO, SI FORMA LA NUOVA COPPIA DI TELECRONISTI RAI

Domenica prossima Rai1 trasmetterà in diretta la finale di Euro 2024 Spagna-Inghilterra. […]. A raccontarla live sulla rete ammiraglia del servizio pubblico accanto ad Alberto Rimedio non ci sarà Antonio Di Gennaro, che per il tutto il torneo giocato in Germania (ma anche per gli Europei disputati nel 2021 e per i Mondiali in Qatar 2022) lo ha affiancato. Sarà invece la volta di Adani. […]

adani bizzotto

Nel corso di Euro 2024, Adani, ex protagonista della Bobo Tv, ha fatto coppia con Stefano Bizzotto (il quale martedì scorso è incappato in evidenti problemi di voce, che hanno fatto discutere). Un tandem già sperimentato per i Mondiali in Qatar, dove però Adani avrebbe dovuto commentare la finale, come lui stesso svelò.

LA PRIMA PARTITA DI ADANI COME COMMENTATORE DELLA NAZIONALE

Il debutto di Adani in veste di seconda voce delle telecronache Rai della Nazionale è fissato per il 6 settembre 2024 a Parigi, ovviamente in diretta su Rai1. In quella occasione gli azzurri di Luciano Spalletti sfideranno la Francia nel primo match della Nations League. […]

lele adani LELE ADANI IN MUTANDE LELE ADANI lele adani lele adani lele adani in partenza per il qatar 2 LELE ADANI IN MUTANDE lele adani